Die Wolken hängen tief in Bondi an diesem Dienstagnachmittag. In einem Café sitzen junge Menschen beim After-Work-Drink, im Fast-Food-Geschäft nebenan teilen sich ein paar Jungen mit Kippa Pommes und frittiertes Hühnchen. Aus dem Wasser kommen vereinzelt Surfer, Touristen machen Fotos – der Strand ist belebt, wenn auch nicht übermäßig voll. Die Polizeipräsenz ist kaum bemerkbar, die Straßen sind abgesperrt, als würde ein Marathon stattfinden oder eine andere Großveranstaltung.