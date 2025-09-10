Attentat von Solingen „Ich spüre jeden Tag, wie eingeschränkt ich bin“ 10. September 2025, 12:00 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Lea Varoquier war am 23. August 2024 gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Stadtfest in Solingen. (Foto: privat)

Der Attentäter von Solingen muss lebenslang in Haft. Lea Varoquier, die von Issa al H. mit einem Messer verletzt wurde, hofft nach dem Urteil auf eine Rückkehr in die Normalität.

Von Christoph Cadenbach und Lena Kampf, Solingen

