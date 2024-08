Von Markus Balser, Christoph Koopmann, Berlin/München

Was sich da im Internet zusammenbraut? Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen hatten davor schon gewarnt, lange bevor der Anschlag von Solingen passierte. Erst im April hatten Terrorfahnder vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg festgenommen. Sie seien dringend verdächtig, einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Laut Ermittlern sollen sie sich im Netz radikalisiert und in Chats über den Bau von Bomben ausgetauscht haben. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul warnte bereits bei der Vorstellung des Lagebildes Islamismus im Frühjahr: „Das Internet wird mehr und mehr zum Hochleistungsmotor für Radikalisierung.“