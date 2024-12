Saudi-Arabien warnte vor Tatverdächtigem

Nach Informationen von SZ, WDR und NDR sollen deutsche Sicherheitsbehörden vor der Tat Hinweise von saudi-arabischen Behörden auf Taleb al-A. erhalten haben. Mindestens ein Hinweis erreichte demnach den Bundesnachrichtendienst (BND) und bezog sich auf eine Äußerung von al-A. in sozialen Medien, in der er bereits im vergangenen Jahr etwas „Großes“ in Deutschland ankündigte. Wie mit dieser Warnung umgegangen wurde, ob sie die zuständigen Landesbehörden in Sachsen-Anhalt erreicht hat, ist bislang unklar.



Das Königreich Saudi-Arabien habe seine Auslieferung beantragt, darauf habe Deutschland nicht reagiert, hieß es. Der Mann stammt demnach aus der Stadt Al-Hofuf im Osten Saudi-Arabiens. Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin hatte es bereits vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis zu dem Mann an die deutschen Behörden gegeben.



In sozialen Medien und Interviews erhob Taleb al-A. zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Er hielt ihnen unter anderem vor, nicht genügend gegen Islamismus zu unternehmen.



„Wir können nur gesichert sagen, dass der Täter offensichtlich islamophob war“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Alles Weitere sei Gegenstand der Ermittlungen. Herauszufinden, was es an Warnungen im Vorfeld gegeben habe oder nicht, obliege den Ermittlungsbehörden. Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos) sagte, dass der Generalbundesanwalt bereits Freitagabend ein Lagezentrum eingerichtet habe. Die nächsten Schritte würden mit Hochdruck geprüft. Der Generalbundesanwalt werde so schnell wie möglich eine Entscheidung darüber bekanntgeben. Bisher hat die Bundesanwaltschaft nicht verkündet, den Fall an sich zu ziehen.