Hunderte bei Mahnwache in Magdeburg – Trauer auch in der Oberpfalz

Zwei Tage nach dem Anschlag sind Trauer und Anteilnahme in Magdeburg weiter groß. Am Sonntagmittag kamen mehrere hundert Menschen zu einer Mahnwache an der Johanniskirche zusammen, dem zentralen Ort der Trauer in Magdeburg. Familien waren dabei, Menschen jeden Alters. Viele hatten nach Angaben der Deutsche Presse-Agentur Tränen in den Augen, hielten sich gegenseitig im Arm. Sie standen schweigend mit Blick auf das stetig wachsende Blumenmeer.



In Bayern, im oberpfälzischen Markt Floß im Landkreis Neustadt gedachten Menschen in Gottesdiensten des Neunjährigen, der bei dem Anschlag getötet wurde. Der Junge sei mit seiner Mutter erst vor Kurzem nach Niedersachsen gezogen, dieses Jahr. Jedoch lebten der Vater und einige Geschwister weiter in Floß, sagte der katholische Pfarrer Max Früchtl.



Die Menschen in dem Ort mit rund 3500 Einwohner seien tief betroffen. „Man kann es nicht fassen, dass er plötzlich tot sein soll“, sagte Früchtl, der den Neunjährigen persönlich kannte: Unter anderem sei der Junge bei den Sternsingern gewesen. Die Gottesdienste am Samstag und Sonntag seien deutlich stärker besucht gewesen als sonst, berichtete der Pfarrer. Noch sei unklar, ob der Junge in Floß beigesetzt werden solle. Das müssten nun die Eltern klären.