Anschlag in Kaschmir:„Sie haben die Frauen verschont“

26 Touristen sind von einer militanten Gruppe in Kaschmir erschossen worden. Die Region gilt heute als eine der weltweit am stärksten militarisierten Zonen. Die Hintergründe.

Von David Pfeifer, Bangkok

Es ist ein Anschlag mit mehr als 70 Jahren Vorgeschichte: In Kaschmir eröffneten bewaffnete Männer nahe dem Ferienort Pahalgram am Dienstag das Feuer auf eine Gruppe Touristen und töteten dabei mindestens 26 Menschen. Mehrere Verletzte liegen mit Schusswunden im Krankenhaus, die Zahl der Opfer könnte sich noch erhöhen. „Dieser Angriff ist viel größer als alles, was wir in den vergangenen Jahren gegen Zivilisten gesehen haben“, schrieb der Ministerpräsident der Region, Omar Abdullah, in den sozialen Medien. Der Schock über den Anschlag breitet sich in ganz Indien aus.