Hätte Issa al-H. zum Zeitpunkt des Anschlags von Solingen noch in Deutschland sein dürfen? Diese Frage stellt sich seit dem Wochenende, nachdem der 26-jährige Syrer am Freitagabend in der Stadt in Nordrhein-Westfalen drei Menschen erstochen haben soll. Und nicht zuletzt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) hat sie am Sonntagabend aufgeworfen, als er sagte: „Wenn da irgendwo was schiefgelaufen ist, bei welcher Behörde auch immer, ob vor Ort in Bielefeld, in Paderborn oder bei Landes- oder Bundesbehörden, dann muss die Wahrheit da auf den Tisch.“

Klar ist: Eigentlich sollte der Tatverdächtige Issa al-H. im Juni vergangenen Jahres nach Bulgarien abgeschoben werden, weil sein Asylantrag in Deutschland, wohin er 2022 gekommen war, abgelehnt worden war. Der Syrer war über Bulgarien in die EU eingereist – und somit war nach den europäischen Asyl-Regeln eigentlich Bulgarien für ihn zuständig. Dorthin also sollte Issa al-H. zurück.

Eine solche Abschiebung in das Einreiseland heißt offiziell „Überstellung“, und dafür gibt es Fristen: Sie muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen, andernfalls ist nicht mehr das Einreiseland (hier: Bulgarien) für das Asylverfahren zuständig, sondern das Land, in dem der Geflüchtete lebt (hier: Deutschland).

Issa al-H., der Mitte 2023 noch in einer Unterkunft in Paderborn wohnte, sollte nach Bulgarien überstellt werden, war am Tag der geplanten Abschiebung aber offenbar nicht anzutreffen. Die Frist von sechs Monaten lief ab – und schließlich bekam der Mann Ende 2023 einen sogenannten subsidiären Schutz, der ihm erlaubte, in Deutschland zu bleiben. Das ist ein Status für Asylbewerber, die keine direkte persönliche oder politische Verfolgung in ihrer Heimat nachweisen können, denen aber zu Hause Gefahr für Leib oder Leben droht, etwa weil dort Krieg herrscht. Fast alle Flüchtlinge aus Syrien leben in Deutschland mit subsidiärem, also eingeschränktem Schutz. Issa al-H. kam nach Solingen.

Was bedeutet „flüchtig“ im rechtlichen Sinn?

Die Frage, die im Raum steht, ist: Wie energisch hat die Ausländerbehörde von Bielefeld, die die Überstellung hätte organisieren müssen, nach dem Mann gesucht? Die Bild-Zeitung berichtet, ohne eine Quelle zu nennen, die Beamten seien nur einmal in der Unterkunft aufgetaucht und wieder abgezogen, als sie Issa al-H. dort nicht angetroffen hätten. Die Frage ist relevant, weil die Überstellungsfrist verlängert wird, wenn die Person bewusst untertaucht, wenn sie „flüchtig“ ist, wie es in der dafür maßgeblichen Dublin-Verordnung heißt. Dann nämlich beträgt die Überstellungsfrist 18 Monate. Sprich: In diesem Fall hätte Issa al-H. auch im Jahr 2024 noch nach Bulgarien gebracht werden können.

Und hier gibt es nun einen juristischen Interpretationsspielraum, was als „flüchtig“ zu bezeichnen ist. Dass ein Mann einmal, wenn Beamte vor der Tür stehen, nicht in der Unterkunft weilt, scheint dafür nicht zu reichen. In einem Urteil von 2021 verweist das Bundesverwaltungsgericht auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH): Flüchtig ist demnach, wer „sich den für die Durchführung seiner Überstellung zuständigen nationalen Behörden gezielt entzieht, um die Überstellung zu vereiteln“. Hat er nur die Wohnung verlassen, ohne das der Behörde vorher zu sagen, reicht das nicht.

Wüst: „Da muss Klartext gesprochen werden“

Das heißt: Hätten die Behörden öfter und intensiver nach Issa al-H. gesucht, hätten sie ihn entweder gefunden und nach Bulgarien überstellen können – oder aber er wäre als untergetaucht und „flüchtig“ registriert worden, so dass er auch noch viele Monate später hätte abgeschoben werden können. So aber musste Issa al-H. nur sechs Monate warten – und durfte dann weiter in Deutschland bleiben. Er war der Polizei auch nie als Straftäter aufgefallen, womöglich sah sie deshalb weniger Handlungsdruck, ihn zu finden, als bei anderen Ausreisekandidaten. Laut Bild meldete der Syrer sich bei den Behörden vier Tage, nachdem die sechsmonatige Überstellungsfrist ausgelaufen war.

„Da gibt es eine Menge Fragen. Es sind auch eine Menge Behörden involviert“, sagte NRW-Ministerpräsident Wüst. Über Asyl oder subsidiären Schutz entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Abschiebungen sind Sache der Länder und kommunalen Behörden. „Das muss aufgeklärt werden, und da muss Klartext gesprochen werden, wenn da etwas schiefgelaufen ist“, sagte Wüst.