Im Fall des Sprengstoffanschlags auf einen aus der Ukraine stammenden Oligarchen in Monaco ist die Hauptverdächtige einem Medienbericht zufolge erschossen aufgefunden worden. Die Leiche der 39-jährigen Ukrainerin sei am Montagabend in der Nähe von Kiew entdeckt worden, meldete die Zeitung Ukrainska ⁠Prawda. Zwei weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Bei einem handele es sich um einen Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes HUR, bei ‌dem anderen um einen Ex-Mitarbeiter ‌der Strafverfolgungsbehörden. Die Hintergründe des Falls sind weiter unklar. Die von Interpol als Hauptverdächtige ausgemachte Frau wurde wegen versuchten Mordes international gesucht. Bei dem Sprengstoffattentat am Montag vergangener Woche wurden ‌der in der Ukraine geborene Wadym Jermolajew, seine Lebenspartnerin und sein Sohn verletzt.