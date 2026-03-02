Der mutmaßliche islamistische Attentäter von Bielefeld hat den Terroranschlag auf feiernde Fußballfans einem Psychiater gestanden. Er habe die Tötung von Ungläubigen als Teil des Dschihads (Heiliger Krieg) und damit als gerechtfertigt angesehen, sagte der psychiatrische Sachverständige beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Der Angeschuldigte soll am 18. Mai vergangenen Jahres vor einem Lokal in Bielefeld mit Messern gezielt auf Gäste eingestochen haben. Dabei wurden vier Personen lebensgefährlich verletzt. Einen Tag später wurde der Mann festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.