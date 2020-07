Von Unsicherheit keine Spur: Der Angeklagte Stephan B. zwischen seinen Verteidigern am ersten Prozesstag vor dem Oberlandesgericht Naumburg, das in Magdeburg verhandelt.

Aus dem Gericht von Annette Ramelsberger, Magdeburg

Der Angeklagte geht sofort in Abwehrhaltung. Er habe kein Interesse daran, die Richterin zu überzeugen. Er habe kein Interesse daran, über seine Kindheit zu reden. Er will auch nicht über seine Familie sprechen. Offensichtlich hat er nur an einem Interesse: über "die Eroberer" zu reden, die angeblich Europa überrennen.

Und über jene, die die Flüchtlingsströme der Welt seiner Meinung nach direkt nach Deutschland lenken: die Juden - so sagt es der Angeklagte Stephan B. aus dem kleinen Dorf Benndorf in Sachsen-Anhalt, der am 9. Oktober 2019 versucht hat, einen Anschlag auf die Synagoge von Halle zu begehen.

Er hat kein Interesse, aber er redet. Über Stunden. Abgehackt, fast militärisch kurz, überzeugt von sich selbst, gefangen in einer eigenen Welt. Der Welt, in der er als weißer Mann für die weiße deutsche Heimat kämpft, gegen Muslime, gegen alle Menschen anderer Hautfarbe, und gegen Frauen, die wegen der Emanzipation nicht mehr genug Kinder bekommen. Eine davon hat er erschossen. Und einen jungen Mann, den er für einen "Nahöstler" gehalten hatte. Es war ein Maler aus Halle.

Mit dem Attentat auf die Synagoge habe er zeigen wollen, dass Attentäter in aller Welt nicht allein sind, sagt er. Deswegen hat er die Tat im Internet gestreamt. Er wollte Nachahmer finden, kam aber nicht rein in die Synagoge. "Ich habe mich global lächerlich gemacht", sagt er an diesem ersten Tag vor dem Oberlandesgericht Naumburg, das in Magdeburg tagt.

Und dann gesteht er all das, was ihm die Bundesanwaltschaft vorwirft. Die hält dem ehemaligen Chemiestudenten vor, zwei Menschen erschossen und versucht zu haben, die 52 Menschen in der Synagoge zu töten.

Mehrere Menschen überlebten nur, weil die Waffe klemmte

Außerdem hat er auf mehrere Menschen angelegt und abgedrückt. Nur weil die Waffen klemmten, überlebten sie: ein Autofahrer, der vor der Synagoge hielt und die tote Frau auf dem Boden liegen sah. "Ich hielt ihn für einen Juden", sagt Stephan B.. Eine Frau, die das Geschehen sah - für ihn war sie eine Feindin. Er drückte ab. Die Waffe klemmte. Drei Passanten vor einem Dönerladen, auf die er zielte. Die Waffe ging nicht los.

Und dann die Menschen im Döner-Laden, zu dem er fuhr, als er nicht in die Synagoge kam: Sie entkamen durch die Hintertür, einer versteckte sich auf der Toilette, einen erschoss Stephan B.. Als er dann floh, versuchte er, ein Auto in seine Gewalt zu bringen. Als ihm der Besitzer den Schlüssel verweigerte, schoss er ihn in den Hals und seine Lebensgefährtin in die Hüfte. Insgesamt wertet die Bundesanwaltschaft das als neunfachen versuchten Mord an 68 Personen.

"Juden seien die Wurzel der von ihm erkannten Probleme", sagt Bundesanwalt Kai Lohse über den Angeklagten. "Er bezeichnete Juden als Ratten, die er aus der Synagoge herauslocken wollte." Um sie zu töten.