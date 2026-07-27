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Anschlag auf CSD BerlinSicherheitsbehörden filmten Abdul B. eine Stunde vor dem Anschlag

Lesezeit: 3 Min.

Der Lieferwagen, der im Bereich des Tiergartens gegen einen Baum gefahren war, wird am Sonntag auf einen Abschleppwagen gehoben.
Der Lieferwagen, der im Bereich des Tiergartens gegen einen Baum gefahren war, wird am Sonntag auf einen Abschleppwagen gehoben. MaurizioxGambarini/IMAGO/Funke Foto Services

Das LKA überwachte den mutmaßlichen Attentäter von Berlin und hatte eine Kamera auf seine Haustür gerichtet. Sein Risikopotenzial galt als „hoch“.

Von Jörg Diehl, Florian Flade, Roman Lehberger und Lena Kampf, Berlin

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Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen, dass der mutmaßliche Attentäter, Abdul B., noch eine Stunde vor dem Anschlag auf den CSD von den Sicherheitsbehörden überwacht wurde. Eine vom LKA Berlin gegenüber seinem Hauseingang installierte Kamera filmte den 21-Jährigen, wie er am Samstagabend um 20:58 Uhr das Haus verließ. Kurz darauf soll er mit einem weißen Transporter im Tiergarten in eine Menschenmenge gerast sein. Eine Frau starb, 29 Menschen wurden verletzt.

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