Terrorverdächtiger plante Angriff auf israelische Botschaft in Berlin. Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" in der brandenburgischen Kleinstadt Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Der Libyer soll auch seine Flucht bereits geplant haben. Der 28-Jährige kommt in Untersuchungshaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Mahnerin Anne Applebaum erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Dankesrede der amerikanisch-polnischen Journalistin und Historikerin beinhaltet das entschiedene Plädoyer, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen. Der Ruf nach Pazifismus sei angesichts einer aggressiven Diktatur oft nichts anderes als Appeasement, so die Preisträgerin. Im Vorfeld hatte ihre klare Haltung in dem Punkt Kritik hervorgerufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Meloni will Albanien-Lager gegen die Justiz durchsetzen. Ein Gericht in Rom stoppt das Projekt der italienischen Ministerpräsidentin, die einen nach Albanien ausgelagerten Flüchtlingskomplex will. Sie möchte aber nicht aufgeben. Für diesen Montag hat sie eine außerordentliche Sitzung des Kabinetts einberufen, bei der neue Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden sollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Vorsitzende der Linkspartei. Ines Schwerdtner wird mit 79,8 Prozent der Stimmen gewählt, Jan van Aken mit 88 Prozent. Nach dem Parteitag in Halle startet das neue Führungsduo direkt in den Wahlkampf, um 2025 wieder den Einzug in den Bundestag zu sichern. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Deutschland braucht eine demokratische Linke mehr denn je (SZ Plus)

FC Bayern bleibt an der Tabellenspitze4:0 gewinnt der Rekordmeister gegen Stuttgart – auch dank eines Hattricks von Kane. Zugleich zeigte der 50 Millionen Euro teure Neuzugang Palhinha erstmals, wie er das Spiel der Münchner beeinflussen kann. Er kam nach wenigen Minuten für Pavlovic aufs Feld, der sich das Schlüsselbein brach und einige Wochen ausfallen wird.Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in Nahost

Neue Drohungen gegen Iran. Während geleakte US-Geheimdienstdokumente zeigen, wie Israel bald Iran angreifen könnte, trifft eine Drohne der Hisbollah-Miliz das Haus von Premier Benjamin Netanjahu. Der macht auch dafür sofort das Regime in Teheran verantwortlich. Zum Artikel

Selbst nach dem Tod von Sinwar ändert sich nichts in Libanon. Auch in Libanon haben viele gehofft, dass der Tod des Hamas-Chefs ein Anfang vom Ende des Kriegs sein könnte. Bis sie eines Besseren belehrt wurden. Über ein Land am Boden und seine Airline, die trotz allem noch abhebt. Zum Artikel (SZ Plus)

UNRWA-Chef klagt über schwierige Arbeitsbedingungen. Ende Oktober wird die israelische Knesset über ein Verbot des Palästinenserhilfswerks UNRWA abstimmen. Dessen Generalkommissar Philippe Lazzarini rechnet mit einer Schließung und warnt vor den Folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war