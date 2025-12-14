Das mutige Eingreifen eines Passanten bei dem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka in Sydney hat womöglich vielen Menschen das Leben gerettet. Der Mann überwältigte und entwaffnete einen der Angreifer, die am Sonntag am Bondi Beach mindestens zwölf Menschen erschossen. Auf in sozialen Medien verbreiteten Videos ist zu sehen, wie er einen der Schützen von hinten zu Boden stößt und ihm das Gewehr entreißt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit des Videos bestätigen.
Politiker würdigten die außergewöhnliche Tapferkeit des Mannes, der sein eigenes Leben riskiert habe, um das anderer zu retten. Der Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, bezeichnete die Entwaffnung des Schützen als „die unglaublichste Szene, die ich je gesehen habe“. „Dieser Mann ist ein wahrer Held, und ich habe keinen Zweifel, dass heute Abend viele, viele Menschen dank seiner Tapferkeit noch am Leben sind“, sagte Minns.
In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich die Aufnahmen rasch. Zahlreiche Nutzer priesen den Mut des Mannes. „Dieser australische Mann hat unzählige Leben gerettet, indem er einem der Terroristen am Bondi Beach die Waffe abnahm. HELD“, schrieb ein Nutzer.