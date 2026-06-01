Vier junge Menschen gehen feiern. Dann sticht ein Mann auf sie ein. Die Opfer überleben den Anschlag in Bielefeld vor einem Jahr nur knapp. Jetzt muss der islamistische Attentäter lebenslang in Haft. Der Richter hat noch eine Botschaft für ihn.

Zwanzigmal hat sie ihm jetzt gegenübergesessen. Heute war es das letzte Mal. Dem Mann, der verantwortlich ist für ihre Narben. Für die in ihrer Haut, aber auch für die Narben, die niemand sieht. „Mein Leben wird nie wieder wie vorher sein“, sagt Sarah S., schwarzer Blazer, die Haare zum Dutt hochgesteckt. Sie steht im Schatten, vor dem Zaun des Hochsicherheits-Gerichtsgebäudes, das für Terrorismus-Verfahren wie diesem dient. Drinnen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gerade den Mann verurteilt, der schuld daran ist, dass sie mit 27 Jahren ihren Job als Taxifahrerin nicht mehr machen kann. Dass sie eine Psychotherapie braucht. Dass die unsichtbaren Narben dieser Nacht im Mai 2025 vielleicht trotzdem nie ganz heilen werden.