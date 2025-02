Nach einem Messerangriff bei einem Public-Viewing während der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart ist der Täter wegen dreifachen versuchten Mordes und dreifachen versuchten Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Angriff mitten auf dem voll besetzten Schlossplatz wurde niemand getötet, aber mehrere Menschen erlitten Verletzungen, mindestens einer davon schwebte in Lebensgefahr. Der 26-jährige geständige Syrer habe aus Hass auf die Türkei gezielt auf Menschen in türkischen Trikots, Schals und mit Fahnen des Landes eingestochen, urteilte das Stuttgarter Landgericht. Sein Ziel sei es gewesen, „möglichst viele Menschen anzugreifen und diese zu töten“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.