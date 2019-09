In Afghanistan ist es zu zwei Anschlägen mit mindestens 30 Toten gekommen. Ziele waren eine Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten und ein Markt in Kabul (Bild).

Die afghanischen Taliban haben nach eigenen Angaben einen Anschlag auf eine Wahlkampfkundgebung von Präsident Aschraf Ghani in der Provinzhauptstadt Charikar nördlich von Kabul verübt. Bei dem Angriff wurden mindestens 24 Menschen getötet.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid übernahm am Dienstag im Namen der radikalislamischen Terrorgruppe zudem die Verantwortung für einen Selbstmordangriff auf einen Militärstützpunkt in der Nähe der US-Botschaft in der Hauptstadt Kabul. Dabei starben Polizeiangaben zufolge mindestens sechs Menschen.

Das Land wird seit Wochen von immer neuen Attacken erschüttert. Erst am 11. September explodierte eine Rakete auf dem US-Botschaftsgelände, zuvor hatten die Taliban mehrere Zivilisten und zwei Nato-Soldaten getötet. US-Präsident Donald Trump brach daraufhin Friedensverhandlungen mit der Terrorgruppe ab.

Zivilisten als Opfer

Bei dem Angriff auf die Kundgebung Ghanis seien die meisten Opfer wohl Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, so ein Sprecher. Der Präsident blieb demnach unverletzt. Der Angreifer hatte nach Angaben der Taliban ein mit Sprengstoff beladenes Motorrad in den Eingang des Veranstaltungsorts gefahren. Ghani sollte gerade bei der Wahlkampfveranstaltung auftreten, als der Angriff erfolgte. Der Präsident stellt sich am 28. September zur Wiederwahl für eine zweite fünfjährige Amtszeit.

Ob es sich bei der zweiten Explosion im Zentrum Kabuls ebenfalls um einen Selbstmordanschlag gehandelt hab oder ob mit einem Magneten eine Bombe an einem Motorrad angebracht worden sei, wird nach Polizeiangaben noch untersucht.

Die Taliban haben angekündigt, den Widerstand gegen die afghanischen und ausländischen Streitkräfte zu intensivieren, um die Menschen von den Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Nach den Drohungen der Taliban sind bei Kundgebungen im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen eigentlich verschärft worden.