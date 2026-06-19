Zum Hauptinhalt springen

Annegret Kramp-Karrenbauer„Knapp hinter dem Vorhang – das ist eindeutig bequemer“

Lesezeit: 5 Min.

Annegret Kramp-Karrenbauer, derzeit Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung, war CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin. Wird sie die erste Bundespräsidentin?
Annegret Kramp-Karrenbauer, derzeit Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung, war CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin. Wird sie die erste Bundespräsidentin? IMAGO/IPON

Nach Jahren außerhalb der Politik ist Annegret Kramp-Karrenbauer zurück in Berlin – und wird dort als Kandidatin für die Bundespräsidentschaft gehandelt. Welche Lehren bringt sie mit von ihrer Auszeit?

Von Robert Roßmann, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Draußen, an der Außenwand neben ihrem Bürofenster, hängt ein riesiges A. Es könnte für Annegret stehen  ist aber natürlich nur das Logo der Konrad-Adenauer-Stiftung. Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer Zeit in der Politik manches nachgesagt worden. Ein Übermaß an Eitelkeit gehörte nicht dazu. AKK, wie sie wegen ihres langen Namens oft genannt wird, hat nie viel Gewese um ihre Person gemacht. Erfolgreich war sie trotzdem ziemlich lange.

Zur SZ-Startseite

Bundespräsident
:Fröhliches Ratespiel um Steinmeier-Nachfolge

Jetzt wird auch noch über eine Kandidatur von Ex-Staatsministerin Monika Grütters spekuliert. Dabei ist bisher nicht sicher, wie sich die Bundesversammlung zusammensetzen wird. Eine Prognose gibt es aber.

SZ PlusVon Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite