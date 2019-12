Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer macht vieles besser als ihre Vorgängerin, sie hat die Herzen ihrer Soldaten erobert - auch beim Besuch in Afghanistan. Nun muss sie aber einen Spagat bewältigen: Wie steht es um bessere Ausrüstung und die Verlängerung des Mandats?

Sie will da jetzt rein. Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Hangar auf dem Militärflugplatz von Masar-i-Scharif bereits das Innenleben eines CH-53-Hubschraubers für Verwundetentransporte inspiziert, von allen Seiten eine futuristisch wirkende Drohne vom israelischen Typ Heron in Augenschein genommen, nun will sie den gepanzerten Transporter vom Typ Dingo erforschen.