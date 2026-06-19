Nach Jahren außerhalb der Politik ist Annegret Kramp-Karrenbauer zurück in Berlin – und wird dort als Kandidatin für die Bundespräsidentschaft gehandelt. Welche Lehren bringt sie mit von ihrer Auszeit?

Draußen, an der Außenwand neben ihrem Bürofenster, hängt ein riesiges A. Es könnte für Annegret stehen – ist aber natürlich nur das Logo der Konrad-Adenauer-Stiftung. Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer Zeit in der Politik manches nachgesagt worden. Ein Übermaß an Eitelkeit gehörte nicht dazu. AKK, wie sie wegen ihres langen Namens oft genannt wird, hat nie viel Gewese um ihre Person gemacht. Erfolgreich war sie trotzdem ziemlich lange.