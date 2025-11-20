Es war ein Abgang, wie er nur wenigen Spitzenpolitikern gelingt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat den CDU-Vorsitz aufgegeben. Sie hat das Verteidigungsministerium übergeben. Und sie hat nach der Bundestagswahl 2021 auf ihr Mandat verzichtet. Das alles ohne Groll und Nachtretereien. Stattdessen hat Kramp-Karrenbauer durchaus glaubhaft kundgetan, wie glücklich sie über die neugewonnene Freiheit sei. Etwa, wenn sie zusammen mit ihrem Mann im Wohnmobil durch Nordeuropa reist. Doch jetzt will Kramp-Karrenbauer zurück auf die Berliner Bühne – und bereitet Friedrich Merz damit das nächste Problem.