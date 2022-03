Bundesfamilienministerin Anne Spiegel steht hart in der Kritik für ihr Krisenmanagement als Umweltministerin während der Flutkatastrophe an der Ahr. Chat-Protokolle zeigen: Offenbar wollte sie vor allem verhindern, dass ihr Verantwortung angelastet wird.

Von Gianna Niewel, Mainz

An Freitagabend wird Anne Spiegel (Grüne) noch mal im Mainzer Landtag gehört werden, dort, wo sie im Sommer Umweltministerin gewesen ist, bevor sie als Familienministerin nach Berlin wechselte. Der Anlass ist kein angenehmer: Es geht um ihr Krisenmanagement während der Flutkatastrophe an der Ahr, ihre Einschätzung der Lage, ihre Erreichbarkeit. Und es geht um die Frage, ob ihr im vergangenen Sommer vor allem daran gelegen war, Schaden von sich und ihrem Ministerium abzuwenden.

Am 14. Juli, am Tag der Flut, hatte das Ministerium von Spiegel um 16.43 Uhr eine Pressemitteilung verschickt. Darin heißt es: "Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht." Die Campingplatzbetreiber sollten dennoch Vorkehrungen treffen, ufernahe Bereiche könnten überspült werden. Wie die Rhein-Zeitung unter Berufung auf SMS-Protokolle schreibt, antwortete Spiegel: "Konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten Freigabe."

Gut eine Stunde später soll ihr Staatssekretär die Mitteilung als "überholt" bezeichnet und stattdessen von einem Extremereignis gewarnt haben. Eine Warnung wurde nicht verschickt. Etwas später am Abend soll er dann auch versucht haben, Spiegel telefonisch zu erreichen, am 14. Juli um 22.24 Uhr, am 15. Juli um 7.52 Uhr. Aber sie war offenbar nicht zu erreichen. Und es wurde noch schlimmer.

Am 15. Juli, als in Schuld, Insul, Dümpelfeld die Menschen von den Dächern ihrer Häuser kletterten, als die gesamte Ahr entlang klar war, dass das eine Katastrophe war - da sorgte sich Anne Spiegel offenbar vor allem um sich und ihr Ministerium. Demnach schickte eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Umweltministeriums eine SMS an Spiegel, in den betroffenen Gebieten würden Menschen vermisst, die Lage sei "sehr ernst". Die SMS ging auch an Spiegels damaligen Pressesprecher. Der antwortete: "Anne braucht eine glaubwürdige Rolle", es dürfe aber "nicht nach politischer Instrumentalisierung aussehen". Hierüber hatte zuerst die FAZ berichtet.

Anne Spiegel schrieb daraufhin an die Pressestelle: "Das Blame Game könnte sofort losgehen, wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre etc."

Der Obmann der CDU-Landtagsfraktion im Untersuchungsausschuss fordert von Spiegel, sämtliche Kontakte zum Innenministerium offenzulegen: "Immer mehr verdichtet sich der Eindruck, dass die Landesregierung in der Stunde der Not versagt hat." Bei der Flutkatastrophe waren 134 Menschen gestorben, mehr als 700 verletzt worden. Und auch die Bundespartei der Grünen erhofft sich Aufklärung. Omid Nouripour sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er gehe davon aus, dass sie im Untersuchungsausschuss "alle offenen Fragen beantworten wird". Er wisse, wie belastend die Situation für die vielen Opfer der Flutkatastrophe sein müsse, "und das weiß auch Anne Spiegel".