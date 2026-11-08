Den Holocaust leugnen oder verharmlosen: Dieses Phänomen nehme auch unter Jugendlichen „sehr zu“, sagt Veronika Nahm, Leiterin des Berliner Anne-Frank-Zentrums vor dem 9. November. An diesem Tag fanden 1938 die Novemberpogrome statt: vom nationalsozialistischen Regime organisierte schwere Ausschreitungen gegen Juden und jüdische Einrichtungen im gesamten Deutschen Reich.

Die Tendenz werde vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich, in denen das Zentrum präsent sei, sagte Nahm der Nachrichtenagentur KNA. In den Kommentaren fänden sich Aussagen wie: „Warum erinnert ihr an Anne Frank, warum nicht an ein Kind in Gaza?“ In Wanderausstellungen, die jährlich an circa zwanzig Orten in Deutschland stattfänden, werde das ebenfalls deutlich. „Da wird ungläubig gefragt: ‚Stimmt das überhaupt?‘“, so Nahm.

Dabei handele sich oft nicht um böse Absicht, sondern schlicht um Unwissen der Jugendlichen, sagte die Bildungsexpertin. In der Schule werde nicht mehr so ausführlich über das Thema informiert wie noch vor 15 Jahren. „Da hat ein Generationenwechsel der Lehrkräfte stattgefunden. Vielen älteren Lehrerinnen und Lehrern war das ein Herzensanliegen, und es kam an vielen Stellen und Fächern im Unterricht vor. Das ist heute anders.“

Hinzu komme, dass viele auch vom Elternhaus nicht mehr viel zu dem Thema mitbekämen. „Die Jugendlichen beziehen dann ihre Informationen, die aber falsch sind, aus Social Media oder auch über Computerspiele.“

Verpflichtende Gedenkstättenbesuche, wie es sie etwa in Bayern gibt, sieht Nahm mit gemischten Gefühlen. „Da es oft nur Akademiker-Eltern sind, die mit ihren Kindern ins Museum, Theater und eben auch in die Gedenkstätte gehen, weil die anderen keine Zeit und keine Ressourcen haben, wäre ein verpflichtender Schulbesuch die Gelegenheit, die Chancengleichheit herzustellen.“ Allerdings gehöre dazu auch eine entsprechende Vor- und Nachbereitung: „Erst in die KZ-Gedenkstätte Dachau und danach zu McDonalds und Kegeln geht eben auch nicht.“

Wichtig sei bei solchen Besuchen die Stärkung von Empathie, sagte Nahm. Dies gelinge bei der Geschichte von Anne Frank besonders gut. Jugendlichen etwa mit arabischen oder türkischen Wurzeln, deren Familien nicht Teil der deutschen Geschichte und auch nicht der NS-Zeit seien, sei dies gut zu vermitteln. „Zweisprachigkeit und Leben im Krieg sind Themen, um mit Menschen mit Fluchterfahrung ins Gespräch zu kommen – beides musste auch Anne Frank erleiden.“

Das Anne-Frank-Zentrum Berlin ist die Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Das jüdische Mädchen versteckte sich während des Zweiten Weltkriegs in einem Hinterhaus in Amsterdam. Dort hielt sie ihre Erlebnisse und Gedanken in einem Tagebuch fest, das nach dem Krieg als „Tagebuch der Anne Frank“ veröffentlicht wurde. Anne Frank starb im Frühjahr 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen.