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Interview mit Anne Applebaum„Zu hoffen, dass der amerikanische Präsident gute Laune hat, ist keine Lösung“

Lesezeit: 8 Min.

Imago/Collage:Christian Tönsmann

Wie überlebensfähig sind Europas Demokratien unter dem Druck autokratischer Weltmächte? Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum über Trumps Emotionen, Putins Wahnhaftigkeit und die Stärke der Europäer.

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Wenige haben sich so intensiv mit Autokratien beschäftigt wie die amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin Anne Applebaum. 2024 beschrieb sie in „Die Achse der Autokraten“, wie moderne Illiberale Stück für Stück Demokratien abbauen, sich international vernetzen und voneinander lernen. Hatte sich die in Washington aufgewachsene Applebaum anfangs vor allem mit der Sowjetunion und dem kommunistischen Osteuropa beschäftigt, so sieht sie inzwischen auch ihre Heimat auf einem autoritären Weg. Auf das Weltgeschehen blickt die 62-Jährige, die seit Jahrzehnten einen Lebensmittelpunkt in Polen hat, aus amerikanischer und europäischer Perspektive.

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