Ukraine-Mission in Washington

Die Außenministerin wirbt in den USA für den Zusammenhalt des Westens. Sie trifft auf Unterstützer der Ukraine - aber will auch Skeptiker der Waffenhilfe überzeugen.

Von Paul-Anton Krüger, Washington/Wichita Falls

Vier Tage Amerika - vor allem ein Thema: Ukraine. Mit dem letzten und wohl wichtigsten Gesprächspartner ihrer Reise, Außenminister Tony Blinken, wollte Annalena Baerbock endlich auch einmal über bilaterale Fragen sprechen, eigentlich das klassische Programm für einen US-Besuch der Bundesaußenministerin. Erst ein privates Abendessen am Donnerstag, an dem neben den beiden nur Blinkens Frau Evan Ryan teilnahm, und ein offizielles Delegationsgespräch am Freitagmittag im Außenministerium dürften Gelegenheit dazu geboten haben; es war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.