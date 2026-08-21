Es war ein Verweis der besonderen Art. So gar nicht wollte er zu den diplomatischen Gepflogenheiten passen, wie sie sonst üblich sind bei den Vereinten Nationen. An Eindeutigkeit ließ er nichts zu wünschen übrig. „Die Vereinigten Staaten nehmen in hohem Maße Anstoß an der Kompetenzüberschreitung und den unverantwortlichen Handlungen der Präsidentin der Generalversammlung“, sagte die Vertreterin der Vereinigten Staaten am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Gemeint war die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Sie ist seit fast einem Jahr gewählte Präsidentin der UN-Vollversammlung, die Amtszeit der Grünen-Politikerin endet turnusmäßig im September.