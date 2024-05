Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko hat Annalena Baerbock zwei Treppen unter die Erde geführt, vorbei an alten, rot lackierten Drucktoren. Dieser Bunker sei zu Sowjetzeiten gebaut worden - für einen anderen Krieg, wie er es formuliert. Vor Kurzem habe sich die ukrainische Kraftwerksmannschaft hier gerade noch vor einem russischen Großangriff in Sicherheit bringen können.

Die deutsche Außenministerin bekommt in der Nähe von Kiew eines der größten Wärmekraftwerke der Ukraine gezeigt - oder viel mehr das, was davon übrig ist. Bis Mitte April versorgten die mit Kohle befeuerten Blöcke noch etwa drei Millionen Menschen mit Strom, zudem produzierte die Anlage Wärme. Dann kamen in der Nacht die Drohnen. Von denen haben man noch einige abschießen können, sagt Haluschtschenko. Auch von den Marschflugkörpern, die in der zweiten Angriffswelle folgten. Doch dann seien der Flugabwehr die Raketen ausgegangen.

Das Werk liefert vorerst keine Elektrizität mehr

Vier der russischen Geschosse, vermutlich Tarnkappen-Flugkörper vom Typ Kh-69 oder des Vorgängermodells Kh-59, schlugen ein; silbrig glänzende Teile der Triebwerke haben die Arbeiter für die Besucherin aus Berlin zusammengetragen an einem der Eingänge zu der bald 400 Meter langen Halle mit den Turbinen und Generatoren. Sie wurden nach Angaben des Betreibers Centrenergo ebenso zerstört wie die Transformatoren.

In der bogenförmigen Deckenkonstruktion geben fehlende Segmente den Blick auf den Himmel frei, die Fassade ist provisorisch mit Wellblech geflickt, in Bodenplatten aus Stahlbeton klaffen Krater von der Wucht der Explosionen. Die Wände sind schwarz von Ruß, die Raketen haben einen Großbrand ausgelöst. Das Kraftwerk liefert vorerst keine Elektrizität mehr.

In der Halle ist das Kreischen von Winkelschleifern zu hören, Hämmern und Klopfen. Arbeiterinnen und Arbeiter in blauen Overalls schaufeln zwischen verbogenen Metallrohren Schutt in Schubkarren. Vorsichtig entfernen sie die Trümmer, um zu sehen, was von den Anlagen noch zu reparieren ist - weshalb die ukrainische Seite bittet, den Namen des Kraftwerks nicht zu nennen.

Die Ukrainer sind Meister der Improvisation geworden, seit Wladimir Putin systematisch ihre Stromversorgung zerbomben lässt. Aber Ersatzteile für dieses Kraftwerk, das Ende der Sechzigerjahre gebaut wurde, stellt niemand mehr her. Man muss sie mühsam in anderen, ähnlichen Anlagen auf der Welt zusammensuchen, von denen viele schon stillgelegt sind, sagt Minister Haluschtschenko. Und natürlich stellt sich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist in der derzeitigen Lage.

Eine Milliarde für neue Systeme

Den Winter hat die Ukraine besser überstanden, als nach der Erfahrung des Vorjahres zu hoffen war, doch das Frühjahr nutzt Wladimir Putin für eine beispiellose Angriffswelle. Dass "dieser Terror auf die Infrastruktur weitergeht, zeigt, dass der russische Präsident das Land zerstören will, hier das Leben der Menschen zerstören will", sagt Baerbock. Die Situation des Kraftwerks mache deutlich, dass die Flugabwehr zwar helfe, aber die Ukraine davon nicht genügend habe. Ähnliche Rückschläge muss das Land zurzeit regelmäßig hinnehmen.

Deswegen appelliert Baerbock noch einmal "an internationale Partner weltweit, dass wir mehr Luftabwehr brauchen, um nicht nur Großstädte zu schützen, sondern gerade auch die Infrastruktur". Auch Präsident Wolodimir Selenskij, der Baerbock am Dienstag im Präsidialamt empfängt, hat das immer wieder deutlich gemacht. Mit zwei zusätzlichen Patriot-Systemen lasse sich die Großstadt Charkiw vor dem russischen Bombenterror schützen, sagte er am Sonntag.

Er verleiht der Außenministerin den Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen - ein Dank für ihren Einsatz für die Ukraine, wie jüngst die gemeinsame Initiative mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, weltweit zusätzliche Luftverteidigung für die Ukraine zu organisieren. Dafür haben westliche Länder fast eine Milliarde Euro zugesagt, um Ersatzteile, Munition und ganze Systeme beschaffen zu können. Etwa zehn Länder haben zwar Unterstützung angekündigt, aber noch keine weiteren Abwehrsysteme geliefert.

Selenskij fordert 120 Kampfjets westlicher Bauart

Die Bundesregierung hat selbst zugesagt, ein drittes Patriot-System aus Bundeswehr-Beständen zu liefern. Die US-Regierung hat ein weiteres System in Aussicht gestellt. Aber all das reicht womöglich nicht, damit die Ukraine die jüngsten russischen Vorstöße abwehren und verhindern kann, dass Putin die Energieversorgung endgültig zerstört.

Selenskij fordert 120 Kampfjets westlicher Bauart, um den Luftraum der Ukraine schützen zu können. Und er bittet die westlichen Verbündeten, von Nato-Territorium aus russische Raketen über der Ukraine abzuschießen und es seinen Truppen zu gestatten, mit von ihnen gelieferten Waffen auch russische Truppen jenseits der Grenze zu attackieren.

In Charkiw wäre das gegen viele Angriffe die einzig wirksame Verteidigung, wie Baerbock schon bei ihrem Besuch mit ihrem Kollegen Dmytro Kuleba in der Stadt im Januar 2023 erfuhr. Diesmal musste sie angesichts des anhaltenden russischen Beschusses auf die eigentlich geplante Reise dorthin verzichten. Zwar teilt sie die völkerrechtliche Einschätzung, dass solche Attacken vom Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gedeckt sind, von der offiziellen Position der Bundesregierung aber weicht sie in der Pressekonferenz mit Kuleba nicht ab. Kanzler Olaf Scholz lehnt Selenskijs Ansinnen ab - und weiß sich darin einmal mehr einig mit US-Präsident Joe Biden.