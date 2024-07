Von Paul-Anton Krüger, Vivien Timmler, Flensburg/Berlin

Ein hellblauer Bus fährt vor auf dem Werksgelände der Flensburger Fahrzeugbau GmbH, am Heck der Schriftzug „Auswärtiges Amt“. Es ist die erste Station der Sommerreise von Annalena Baerbock. Eine Woche lang besucht die Bundesaußenministerin Grenzregionen in Deutschland. „Gemeinsam sind wir stark“, steht auf dem Bus. Natürlich bezieht sich das auf die Kooperation und den Zusammenhalt mit den Nachbarländern. Man kann es aber auch auf die Grünen wenden, die Baerbock vor drei Jahren als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf geführt hatte.