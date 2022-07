Außenministerin Annalena Baerbock lässt sich bei ihrem Besuch des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung in Rostock eine in der Nordsee geborgene Wassermine aus dem Ersten Weltkrieg zeigen.

Von Constanze von Bullion, Bremen/Rostock

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass es der Ministerin die Sprache verschlägt. Am Donnerstagabend aber ist es so weit. Da möchte eine Bremerin von Annalena Baerbock wissen, wie das Land all den Konflikten eigentlich beikommen soll: dem Klimawandel und den drohenden Verteilungskämpfen, der globalen Ungerechtigkeit, dem Krieg, den vielen Flüchtlingen. "Gott helfe Ihnen", sagt die Frau, so als nütze den Regierenden jetzt nur noch Beten. Da macht sich für einen Moment Stille breit im Saal. Annalena Baerbock stutzt, guckt, sucht nach Worten. So nah ist ihr lange keine Frage mehr gekommen.