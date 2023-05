Von Paul-Anton Krüger, Dschidda

Berührungsängste hat Annalena Baerbock nicht. Schon im vergangenen Sommer wollte die Bundesaußenministerin, die mit einer wertegeleiteten und feministischen Außenpolitik angetreten ist, nach Saudi-Arabien reisen. Um Menschen- und Frauenrechte ist es in dem Königreich nach wie vor nicht zum Besten bestellt. Damals verhinderte den Trip an den Golf eine Corona-Infektion. Auch diesmal wäre es fast schiefgegangen. Der Airbus A340 der Flugbereitschaft streikt. Zufällig steht Montagmorgen eine andere Maschine der Luftwaffe am Flughafen in Berlin. Mit zwei Stunden Verzug geht es dann doch noch in die Hafenmetropole Dschidda am Roten Meer, die im Sommer als zweite Hauptstadt dient.

Es ist ein Zeichen der Wertschätzung, dass sich Baerbocks saudischer Kollege Prinz Faisal bin Farhan al-Saud trotz der Verspätung mehr als eineinhalb Stunden Zeit für die Gespräche nimmt. Es sind Delegationen aus mehr als 20 arabischen Staaten in der Stadt; König Salman hat für Freitag zu einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga geladen, bei dem Syriens Diktator Baschar al-Assad in diesen Kreis zurückkehren soll, nicht zuletzt auf Betreiben Saudi-Arabiens. Baerbock wird das ansprechen. Die Europäer halten eine bedingungslose Annäherung an das Regime für einen Fehler, während Riad sie vor allem mit Blick auf die geopolitische Konstellation in der Region für unausweichlich erachtet.

Frauen dürfen inzwischen Auto fahren

Gemeinsames Interesse gibt es an Zusammenarbeit etwa beim Umbau der vom Öl abhängigen Wirtschaft oder der Reform des Bildungssystems - beides Bestandteile der "Vision 2030", der Entwicklungsstrategie von Kronprinz Mohammed bin Salman. Baerbock spricht von "unglaublichem Potenzial, gerade im Bereich der Solarenergie". Auch persönlich stimmt die Chemie: Der Außenminister kennt Deutschland gut; er ist in Frankfurt geboren und im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen. Als er 2019 von seinem Botschafterposten in Berlin nach nur acht Monaten zum Außenminister berufen wurde, besuchte er noch einmal Bad Harzburg, wo er als Kind seine Sommerferien verbracht hatte.

Es macht die Gespräche leichter, dass die beiden nicht auf Übersetzung angewiesen sind, sondern zumindest unter vier Augen streckenweise Deutsch sprechen können. Aber Baerbocks Vorstellungen gelten in dem Königreich auch nicht als absurd, wie mancher in Deutschland wohl vermutet. Grundsätze ihrer feministischen Außenpolitik, die sie Prinz Faisal mitgebracht hat, finden sich quasi auch in der "Vision 2030" des Kronprinzen, nach seinen Initialen meist nur MbS genannt. Es gebe ein "gemeinsames Verständnis, dass wirtschaftliche Entwicklung nicht funktionieren kann, wenn die Hälfte der Gesellschaft ausgegrenzt wird", sagt Baerbock. In Saudi-Arabien zeige sich, "was möglich ist in kürzester Zeit, wenn man es politisch will".

Frauen dürfen inzwischen Auto fahren, in vielen Bereichen des täglichen Lebens, bei der Ausstellung von Pässen und bei Reisen etwa, hat die Regierung das Erfordernis beseitigt, dass sie eine Genehmigung eines männlichen Vormunds benötigen. Sie sollen am Arbeitsleben teilnehmen, was viele Familien und gesellschaftliche Gruppen durchaus kritisch sehen. Von Gleichberechtigung, das weiß auch Baerbock natürlich, ist das Königreich noch weit entfernt - das zeigt sich schon an der saudischen Delegation, der die Ministerin, die ein mintgrünes Kleid trägt, gegenübersitzt: durchwegs Männer in schwarzer Bisht, einem Umhang, der über der weißen Thaub getragen wird, und Ghutra auf dem Kopf.

Den "vorsichtigen Schritten der Öffnung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat" zollt Baerbock dennoch "Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände". Ihr Weg durch die Stadt führt sie vorbei an einem Vergnügungspark, vor zehn Jahren noch ein kaum denkbarer Anblick. Auf Einladung der deutschen Botschaft ist auch Abdulnasser Gharem für ein Gespräch mit Baerbock nach Dschidda gekommen, der wohl wichtigste zeitgenössische Künstler des Landes. In seinem Gharem Studio in Riad fördert der frühere Berufsoffizier Nachwuchstalente, bietet einen Raum für Debatten und Inspiration - zumindest für gesellschaftskritische Arbeiten gibt es einen gewissen Raum.

Viel Trennendes bei den Menschenrechten

Für politische Kritik am Königshaus dagegen nicht. "Es ist kein Geheimnis, dass uns im Bereich der Menschenrechte weiterhin vieles trennt", sagt Baerbock. Das gelte für die Todesstrafe wie auch die Freiheitsrechte. Am Dienstag meldete Amnesty International, im Königreich habe die Zahl der Exekutionen 2022 mit 196 den höchsten Stand seit 30 Jahren erreicht, an einem einzigen Tag seien 81 Menschen hingerichtet worden. Während ihr in Deutschland Kritiker den moralischen Zeigefinger vorwerfen, gibt in Dschidda Prinz Faisal zu erkennen, dass auch das Königshaus nicht mit jedem harschen Urteil glücklich ist - zumal Baerbock solche Urteile als Investitionshindernis für deutsche Unternehmen bezeichnet.

Angesprochen hatte Baerbock dem Vernehmen nach den Fall der Studentin Salma al-Schihab, die aus Großbritannien für einen Besuch in das Königreich zurückgekehrt war. Ein Sondergericht für Terrorismus verurteilte die 34 Jahre alte zweifache Mutter wegen kritischer Tweets zu 34 Jahren Haft. Das Königreich erwägt eine Reform des Strafrechts, das auf der Scharia basiert und den Richtern große Ermessensspielräume lässt. Man hätte den Außenminister gerne danach gefragt, doch für eine Pressekonferenz mit Baerbock stand er nicht zur Verfügung.

Gekommen ist Baerbock aber vor allem, weil "Saudi-Arabiens Positionen für die ganze Region besondere Bedeutung" haben - was sich zuletzt im Sudan zeigte. "Dankbar" sei sie für die Unterstützung Saudi-Arabiens bei der Rettung ausländischer Staatsangehöriger. Ein Termin mit Grenzbeamtinnen im Hafen, die an der Evakuierung mitgearbeitet haben, fällt der Verspätung zum Opfer. Aber während sie mit Prinz Faisal berät, vermitteln dessen Mitarbeiter auf einem anderen Stockwerk zwischen Abgesandten der beiden Generäle, die sich in dem nordafrikanischen Land bekriegen. Eine stabile Waffenruhe haben auch die Saudis bisher nicht bewirken können, gemeinsam aber müsse man "alles dafür tun, damit der Konflikt nicht zu regionalem Flächenbrand wird", sagt Baerbock.

Wesentlich positiver ordnet das Auswärtige Amt dagegen die Bemühungen Saudi-Arabiens ein, den Krieg in Jemen zu beenden. Die bilateralen Gespräche mit Vertretern der Huthi-Milizen hätten Fortschritte gebracht. Einen "Schimmer von Hoffnung zumindest auf Waffenruhen" sieht Baerbock. Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, dem wichtigsten Unterstützer der Huthis, verbessert nach Ansicht ihrer Diplomaten die Aussichten auf eine politische Lösung des Konflikts, in dem seit Monaten militärisch Patt herrscht zwischen der Regierung und den Huthis.

In Dschidda trifft Baerbock am Dienstag den UN-Nothilfekoordinator David Gressly und auch den Außenminister der international anerkannten Regierung, Ahmed bin Mubarak. Es geht vor allem darum, dass Deutschland, zweitwichtigster Geber in Jemen, weiter ungehindert humanitäre Hilfe leisten kann, auf die zwei Drittel der Bevölkerung zum Überleben angewiesen sind. Vor allem die schiitisch- islamistischen Huthis setzen zunehmend durch, dass Frauen ohne einen männlichen Verwandten das Haus nicht verlassen dürfen. Aber auch in den Regierungsgebieten gibt es ähnliche Entwicklungen.

Beteiligt ist Deutschland auch an den Versuchen der UN, eine Umweltkatastrophe im Roten Meer durch den als Lager- und Umschlagterminal genutzten Supertanker FSO Safer abzuwenden, der neun Kilometer vor der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah liegt. Eine Spezialfirma soll das Öl in einen anderen Tanker abpumpen und ein Auseinanderbrechen oder eine Explosion der seit 2015 nicht mehr gewarteten Safer zu verhindern. Deutschland gibt dafür bislang zwölf Millionen Euro. Sie sei auch hier, um in der Region, an Nachbarländer zu appellieren, das Vorhaben gemeinsam anzugehen, sagte Baerbock. Denn noch fehlt Geld für die Bergungsoperation.