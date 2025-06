Von Boris Herrmann, New York

Ganz allgemein gilt: Ein Umzug nach New York verändert das Leben. Im speziellen Fall von Annalena Baerbock, und das ist eher ungewöhnlich, bringt dieser Umzug auch eine gewisse Normalisierung des Alltagslebens mit sich. Als neuerdings ehemalige Bundesaußenministerin ist sie jetzt ohne Regierungsflieger und Chauffeur unterwegs, was sie tut und wo sie hingeht, wird nun auch nicht mehr auf Schritt und Tritt vom Sicherheitsprotokoll bestimmt. Es ist eine neue Art von Freiheit, die sich etwa darin äußert, dass sie ganz spontan selbst entscheiden könnte, in welchem Fahrstuhl des German House sie hinauf in die Stockwerke mit der Aussicht auf den East River fährt. Allerdings ist die Auswahl an diesem Sonntagnachmittag auch nicht allzu riesig, denn zwei von drei Aufzügen sind gerade außer Betrieb.