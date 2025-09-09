Offizieller Amtsantritt in New York Annalena Baerbock, wie man sie kennt 9. September 2025, 22:23 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Im Beisein von UN-Generalsekretär António Guterres (l.) erhält Annalena Baerbock vom ehemaligen Präsident der Generalversammlung, Philemon Yang, den Hammer für die Präsidentin der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. (Foto: Seth Wenig/Seth Wenig/AP/dpa)

Zusammenfassung Annalena Baerbock tritt am Dienstag offiziell ihr Amt als Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung in New York an.

Sie verspricht, eine unparteiische Brückenbauerin für alle 193 Mitgliedsstaaten zu sein und sich nur von der UN-Charta leiten zu lassen.

Baerbocks Wechsel nach New York wird in Deutschland kritisch begleitet, obwohl der Posten strategisch wichtig für deutsche UN-Interessen ist.

Die ehemalige Außenministerin tritt offiziell ihren neuen Job in New York an. Sie wolle eine unparteiische Präsidentin aller Mitglieder der UN-Generalversammlung sein, sagte sie in ihrer ersten Rede. Wenn das so einfach wäre.

Von Boris Herrmann, New York

