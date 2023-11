Annalena Baerbock hat gut 40 Stunden ihrer Nahost-Reise hinter sich, als sie in Tel Aviv vor die Kameras tritt. "Die Welt schaut mit unterschiedlichen Augen auf das Dilemma zwischen der legitimem Selbstverteidigung Israels im Rahmen des Völkerrechts und dem Leid, den Tod der Menschen in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde ganz bewusst missbraucht werden", sagt die Bundesaußenministerin. Es ist eine diplomatische Untertreibung der harten Gegensätze, auf die Baerbock trifft bei ihrer dritten Tour durch die Region seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Und die Gräben werden tiefer. Das macht ihr große Sorgen.

Sie hat zu diesem Zeitpunkt die Sicht der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und Katars gehört, hat in Ramallah mit dem Premier der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Schtayyeh, geredet. Und nach der Rückkehr aus dem Westjordanland mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen.

Wo immer Baerbock hinkommt, wirbt sie um Verständnis für die andere Seite, um Mitgefühl, um Menschlichkeit. Sie spricht vom Leiden der israelischen Familien, die von den Hamas-Terroristen niedergemetzelt wurden, von den Geiseln. Es sind Bilder, die ihr nicht aus dem Kopf gehen, seit sie nach der Hamas-Attacke Netiwot besucht hat. Und sie spricht von den kleinen Kindern in Gaza, die "blutüberströmt in den Trümmern ihres Hauses sitzen und nicht wissen, wo ihre Eltern sind". Sie hat vor drei Wochen in Amman Angehörige getroffen, nun in Ramallah von solchen Schicksalen gehört.

Für Baerbock ist das nicht nur eine rhetorische Figur. Sie lässt sich davon berühren, wie schon vom Leid der Zivilisten in der Ukraine - nur gibt es hier keine Eindeutigkeit. Es leiden Menschen auf beiden Seiten. Sie hofft, dass ihre Gesprächspartner es ihr gleichtun, dass sich aus dem Krieg in Gaza so ein Ausweg finden lässt, der allen Frieden bringt und Sicherheit. Wer könnte sich dem verschließen?

Deshalb ist sie Freitagmorgen in Berlin in den Regierungsflieger gestiegen. Politisch jedoch ist der Ausgangspunkt ihrer Reise Tokio. Dort, beim G-7-Außenministertreffen, hatte sie mit ihrem US-Kollegen Tony Blinken Ideen besprochen, wie es nach einem Ende der Kämpfe im Gazastreifen weitergehen könnte, wie zu verhindern ist, dass die ganze Region im Strudel der Gewalt versinkt.

In Ramallah geißelt Premier Shtayyeh lauthals "Israels Kriegsverbrechen"

Sie haben ein klares Ziel benannt: eine Zweistaatenlösung. Blinken definierte Eckpunkte für die Zukunft des Gazastreifens: keine Vertreibung der Palästinenser, keine Besatzung des Gazastreifens, keine Verkleinerung des Territoriums, keine Blockade oder Belagerung, kein Terror gegen Israel. So ähnlich hatte Baerbock das auch bei den EU-Außenministern eingebracht. In den Golfstaaten ist das Signal durchaus angekommen.

Wenn sich darüber Einigkeit erzielen lasse, so die Logik, könne man anfangen über Bausteine zu reden für eine Brücke dorthin. "Dafür wird es alle brauchen, vor allem auch die Bereitschaft in den Gesellschaften", sagt Baerbock. Aber die schwindet nach ihrer Wahrnehmung mit jedem Tag, an dem Bomben auf den Gazastreifen fallen - wenn sie je vorhanden war.

In Ramallah geißelt Premier Shtayyeh lauthals "Israels Kriegsverbrechen" und schickt Baerbock noch eine Erklärung hinterher. Sie ermutige Israel, "seine Aggression gegen unser Volk in Gaza fortzusetzen", wirft er ihr vor, weil sie nicht den bedingungslosen Waffenstillstand fordert. Den Terrorangriff der Hamas mag Shtayyeh nicht als Ursache des Krieges sehen. Er zweifelt sogar an, dass es die Gräueltaten der Terroristen gegeben hat.

Es ist eine Haltung, die in der arabischen Welt verbreitet ist. Auch am Golf wird Baerbock mit der Macht der Narrative konfrontiert. Ein guter Teil der Menschen glaube nicht, dass der 7. Oktober stattgefunden habe, warnt einer der Gesprächspartner. Die moderaten Golfstaaten wollen eigentlich festhalten an der Annäherung mit Israel. Die Emirate haben ihren Botschafter nicht aus Israel abgezogen, Saudi-Arabien hat signalisiert, der Prozess könne fortgesetzt werden, wenn die Palästinenserfrage gelöst wird.

Doch geben sich der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud und sein emiratischer Kollege Abdullah bin Zayed al-Nahyan reserviert, wenn es darum geht, in einer Übergangsphase nach Ende des Krieges Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen zu übernehmen, etwa im Zuge einer internationalen Präsenz gemeinsam mit den USA.

Auf dem gemeinsamen Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Riad fordern am Samstag 57 Staaten einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand. Die Scharfmacher, Irans Präsident Ebrahim Raisi etwa, können sich mit weit radikaleren Forderungen nicht durchsetzen. Die Golfstaaten aber können dahinter nicht zurück. Mit jedem Tag, den der Krieg dauert, verlieren sie das wenige verbliebene Vertrauen, dass mit Israel eine Lösung zu finden sei.

Auch im Westen wächst die Ungeduld. Als US-Präsident Joe Biden am Donnerstag die Air Force One bestieg, knurrte er in die Mikrofone, er habe Israels Premier Benjamin Netanjahu um mehr als 72 Stunden Feuerpause gebeten, damit die Geiseln freikommen könnten. Alles dauere länger, als er gehofft habe. Blinken legte am Freitag nach. Viel zu viele Palästinenser seien getötet worden, sagte er; Israel müsse mehr tun für den Schutz von Zivilisten.

Baerbock sagt, wer einen Waffenstillstand fordere, müsse sagen, wie dann die Bedrohung Israels durch die Hamas beseitigt werden solle

Baerbock hatte gehofft, die G7 und vielleicht auch die EU einigermaßen geeint halten zu können darin, Israels Selbstverteidigungsrecht nicht durch Rufe nach einem Waffenstillstand zu beschneiden, sondern auf humanitäre Pausen zu dringen, die zeitlich und räumlich ausgedehnt werden. Doch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist längst ausgeschert aus dem gemeinsamen Kurs.

Hatte er in Israel vor knapp drei Wochen noch eine internationale Koalition zur Bekämpfung der Hamas angeregt wie das Bündnis gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, verlangte er am Donnerstag bei seinem Humanitätsgipfel für Gaza in Paris schon einen Waffenstillstand. Der BCC sagte er nun, de facto bombardiere und töte Israel Zivilisten; dafür gebe es "keine Begründung und keine Legitimität".

Baerbock hält dem entgegen, wer einen Waffenstillstand fordere, müsse sagen, wie dann die Bedrohung Israels durch die Hamas beseitigt werden solle und was das für das Schicksal der Geiseln bedeute. Sie, die Völkerrecht studiert hat, setzt an zu einer Herleitung, dass Krankenhäuser unter den Genfer Konventionen besonderen Schutz genießen, diesen aber auch verlieren könnten, "im Konjunktiv gesprochen", wenn sie für militärische Aktivitäten genutzt würden oder Kommandozentralen der Hamas darunter verborgen seien.

Sie sieht ihre Aufgabe darin, zu erklären, zu differenzieren. "Es gibt keine einfachen Antworten", sagt sie. Das bringt ihr in Israel Respekt ein. Doch an vielen anderen Orten, die Baerbock jüngst im Zuge ihrer Krisendiplomatie besucht hat, schwindet die Bereitschaft, sich der Komplexität und den Widersprüchlichkeiten auszusetzen.