Annalena Baerbock wird die Grünen nicht in den kommenden Bundestagswahlkampf führen. Das gab die Bundesaußenministerin am Mittwochabend in einem Interview mit CNN-Journalistin Christiane Amanpour bekannt. Angesichts der aktuellen Weltlage mit einem russischen Angriffskrieg und der Situation im Nahen Osten „braucht es mehr, nicht weniger Diplomatie“, so Baerbock. Sonst füllten andere die Lücke.

Die Welt sei eine gänzlich andere als noch bei der letzten Bundestagswahl. Für sie als Außenministerin gehe das mit einer besonderen Verantwortung einher. „In Krisenzeiten bedeutet politische Verantwortung, dass eine Außenministerin nicht in einer Kanzlerkandidatur gebunden ist“, sagte Baerbock. Stattdessen wolle sie ihre Kraft in den kommenden Monaten voll und ganz ihrer Aufgabe widmen, Vertrauen, Kooperation und verlässliche Strukturen aufzubauen – für all die Partner weltweit und in Europa, die genau darauf bauten. Natürlich werde sie im Wahlkampf aber alles tun, um ihre Partei zu unterstützen, fügte Baerbock noch hinzu, ganz so, „wie ich es das letzte Mal auch getan habe“.

Bei diesem „letzten Mal“, also 2021, führte Baerbock selbst die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Die Kandidatur hatten Vizekanzler Robert Habeck und sie damals unter sich ausgemacht. Doch für Baerbock lief es nicht gut, der Wahlkampf war überschattet von kleineren und mittelgroßen Pannen, am Ende holten die Grünen enttäuschende 14,8 Prozent.

Bislang hatte es Baerbock vermieden, einen Rückzug auch nur anzudeuten

In der Partei hatten sich nun viele auf einen harten Zweikampf zwischen Baerbock und Habeck um die 2025er-Kandidatur eingestellt. Dass Letzterer Ambitionen darauf hat, gilt seit Langem als ausgemacht. Doch Baerbock hatte es bislang vermieden, von sich aus zurückzuziehen oder das auch nur anzudeuten. In einem SZ-Interview antwortete sie noch Mitte Juni auf die Frage, ob eine Kanzlerkandidatin Baerbock möglich sei: „Als Außenministerin habe ich gelernt, dass alles möglich ist.“ Eine klare Absage klingt anders.

Schlimmstenfalls wäre es bei den Grünen auf eine Urwahl hinausgelaufen: Hätten sich Habeck und Baerbock nicht einigen können, hätten in letzter Instanz die Parteimitglieder entscheiden, wer die Grünen in den Wahlkampf führt. Ein Verfahren, das für viel Unruhe in der Partei gesorgt hätte. Nun ist der Weg für Habeck doch früher frei als erwartet. Selbst in der Partei hatten die meisten erst mit einer Entscheidung nach den Landtagswahlen gerechnet.

Im Gegensatz zur Außenministerin, die am Nato-Gipfel in Washington teilnimmt, befindet sich der Vizekanzler gerade auf Deutschlandtour. 26 Termine in sieben Bundesländern stehen in nur einer Woche an, darunter Besuche bei Mittelständlern, Start-ups, verunsicherten Bürgern. Sie unterwegs in der Welt, er unterwegs in Deutschland: Diese Rollenverteilung passt nun erst recht zu der neuen Situation bei den Grünen. Es gebe eine „fast schon logische Konstellation“, um in die kommende Bundestagswahl zu gehen, hatte Habeck sich im April nebulös geäußert. Und angekündigt: „Das wird viel einfacher, als alle glauben.“ Er sollte recht behalten.