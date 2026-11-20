Die frühere Außenministerin der Grünen heuert als Senior Advisor bei der Kommunikationsberatung FGS Global an. Nur ein Nebenjob, aber einer, der Einfluss auf ihre weitere Politkarriere haben könnte.

Die frühere Bundesaußenministerin und Grünen-Politikerin Annalena Baerbock heuert bei dem internationalen Beratungsunternehmen FGS Global an. „Annalena Baerbock wird für FGS Global freiberuflich für einzelne Projekte oder Unternehmen ihre geostrategische Expertise einbringen“, sagt ein Sprecher zur Süddeutschen Zeitung. Aus ihrem Umfeld hieß es zudem, der neue Posten sei ein Nebenjob. Nach dem Ende ihrer Amtszeit als Präsidentin der UN-Generalversammlung im September lehrt Baerbock hauptberuflich an der Columbia University in New York am Lehrstuhl für internationale und öffentliche Angelegenheiten.