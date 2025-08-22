Die Sachertorte? Kennt jeder! Das Hotel Sacher? Kennt fast jede. Anna Sacher? Kennen sicher viele, und wer sie kennt, denkt vermutlich an eine selbstbewusste Frau, die Zigarren raucht, französische Bulldoggen liebt, mit hochgeschlossenem Kleid und lockigem Haarturm auftritt und häufig sagt: „Der Herr im Haus bin ich. “ Mal abgesehen davon, dass der Spruch ein patriarchalisches Weltbild voraussetzt, stimmt er schon: Anna Sacher führte das Hotel Sacher fast 40 Jahre lang mit Strenge und Güte.

Anna Sacher wurde am 2. Januar 1859 als Tochter des Fleischhauers Johann Fuchs und seiner Frau Francisca in Wien-Leopoldstadt geboren. 1880 heiratete sie den Gastronomen und Hotelier Eduard Sacher, dessen Vater Franz die Sachertorte erfunden hatte – eine Schokoladentorte mit Marillenmarmelade und Schokoglasur. Eduard Sacher starb 1892, und Anna Sacher übernahm die Leitung des Hotels nächst der Staatsoper im ersten Bezirk. Sie machte es zu einem Haus von internationalem Ruhm und zum Mittelpunkt (manche sagten: zum erweiterten Wohnzimmer) der feinen Wiener Gesellschaft. Bankiers schlossen im Sacher Verträge, Politiker hielten Besprechungen ab und in den legendären Séparées gab es manche Liebelei. Anna Sacher gründete, ihrer Zeit voraus, einen Damensalon im Sacher, in dem die weiblichen Gäste unter sich sein konnten. Das Wiener Tagblatt nannte sie die „Maria Theresia der Hotellerie“, und sie selbst sagte: „Das Sacher bin ich und sonst niemand.“

Anna Sacher und ihrem Hotel wurden natürlich filmische Denkmäler gesetzt. Im Dezember 2016 wurde etwa im ORF (und später im ZDF) der Zweiteiler Das Sacher. In bester Gesellschaft ausgestrahlt, Ursula Strauss spielte Anna Sacher, und auch ansonsten war das Historienspiel prominent besetzt mit Robert Palfrader (als Portier Mayr), Julia Koschitz, Peter Simonischek, Robert Stadlober oder Josefine Preuß. Ursula Strauss sagte in einem Interview für die Goldene Kamera: „Anna Sacher ist eine sehr starke Frau, die genau weiß, was sie will. Die den Mut hat, sich zu nehmen, was sie möchte.“ Sacher sei wohl eine „strenge Herrscherin“ gewesen, die von ihren Angestellten Perfektion erwartet habe. „Sie hat ihnen aber auch eine private Krankenversicherung zuteil werden lassen“, sagte Strauss, „das gab es in dieser Zeit sonst gar nicht“.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie ging es mit dem Sacher bergab. Die Gesellschaft war eine andere geworden, einstige Stammgäste blieben aus und die wirtschaftliche Krise betraf auch die Luxushotels. Anna Sacher starb am 25. Februar 1930 in einem Zimmer des Sacher. Das hochverschuldete Hotel ging in Konkurs und wurde 1934 von der Familie Gürtler übernommen, in deren Besitz es noch heute ist.