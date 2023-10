Rezension von Frank Nienhuysen

Anna Politkowskaja war noch so klein, dass sie ihr grünes Bobbycar spielend unter dem Küchentisch abstellen konnte, als die Süddeutsche Zeitung 2009 ihre Mutter in Moskau besuchte. Vera Politkowskaja hat ihre Tochter Anna genannt, weil sie so heißen sollte wie ihre eigene Mutter, Anna Politkowskaja. Die russische Investigativjournalistin war im Oktober 2006 am Treppenaufgang ihrer Wohnung erschossen worden. Kurz bevor zweieinhalb Jahre später das Gerichtsurteil gegen mehrere Angeklagte gefällt wurde, hatte Vera Politkowskaja über ihre knapp zwei Jahre alte Tochter gesagt, sie solle später einmal einen ruhigen, friedlichen Beruf haben: "Es sei denn, eines Tages vielleicht, wenn Russland ein anderes Land geworden ist."