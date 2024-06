Von Johannes Bauer, Waldenburg

Ein Satz reicht, um auf den Punkt zu bringen, wie die Grünen gerade wahrgenommen werden - und wie sie darauf reagieren. "Ich bin ihre Europa-Abgeordnete", sagt Anna Cavazzini, als sie klingelt. Was sie an der Gegensprechanlage nicht sagt: dass sie bei den Grünen ist. Das erkennt ihr Gegenüber erst, wenn sie mit dem Flyer in der Hand vor ihm steht. Cavazzini ist unterwegs im Häuserwahlkampf in Waldenburg, einer kleinen Stadt mit gut 4000 Einwohnern im sächsischen Landkreis Zwickau. Cavazzini glaubt, es sei besser, wenn sie zunächst nicht erwähnt, von welcher Partei sie ist. Sie sagt: "Viele haben ein Feindbild im Kopf."