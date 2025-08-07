Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die vorübergehenden Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen erneut verlängern. „Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten“, sagte Dobrindt am Donnerstag in einem Interview des Podcasts Table.Today. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben.Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Es ist uns gelungen, einen Flug nach Afghanistan zu organisieren, in dem schwerste Straftäter abgeschoben worden sind. Das kann keine Einmalmaßnahme bleiben“, so der Minister. Die Bundesregierung arbeite nun daran, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.