28. Februar 2019, 17:14 Uhr EIL Israels Premierminister Netanjahu wird in drei Korruptionsfällen angeklagt

Der israelische Generalstaatsanwalt hat Anklage gegen Premierminister Netanjahu in drei Fällen erhoben.

Die Vorwürfe lauten Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue.

Netanjahu und seine Familie sollen illegale Geschenke angenommen und versucht haben, die Berichterstattung zu steuern.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wird wegen Korruption angeklagt. Das verkündete der israelische Generalstaatsanwalt am Donnerstag. Netanjahu steht bereits seit Monaten unter Verdacht, sich der Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue schuldig gemacht zu haben.

Bei den Vorwürfen geht es zum einen um illegale Geschenke reicher Geschäftsfreunde. Netanjahu und seine Familie sollen in den Jahren 2007 bis 2016 von zwei Unternehmern Zigarren, Champagner und Schmuck im Wert von insgesamt einer Million Schekel (umgerechnet 230 000 Euro) angenommen haben. Im Gegenzug habe Netanjahu sich für ein Gesetz stark gemacht, das einem der Geschäftsmänner Steuervergünstigungen in Millionenhöhe verschaffen sollte. Netanjahu habe ihm zudem geholfen, ein US-Visum zu erhalten.

Außerdem soll Netanjahu versucht haben, die Berichterstattung der regierungskritischen Zeitung Jediot Achronot über ihn und seine Familie zu steuern. Er habe einem Medienmogul einen Deal angeboten, bei dem Netanjahu als Gegenleistung versprochen haben soll, den Einfluss der auflagenstarken Gratiszeitung Israel Hajom zu schwächen.

Der dritte Vorwurf bezieht sich auf Netanjahus Zeit als Kommunikationsminister. Er soll dem Unternehmen Bezeq rechtliche Begünstigungen gewährt haben, damit ein zu dem Konzern gehöriges Medium positiv über ihn berichtet. Netanjahu gab das Ministeramt 2017 ab.

Der Premierminister bestreitet die Vorwürfe. Er spricht von einer "Hexenjagd". Netanjahu steht unter Druck, weil am 9. April die Parlamentswahlen in Israel stattfinden. Er ist der Spitzenkandidat der rechtskonservativen Likud. Die Partei hatte noch am Donnerstag versucht den Generalstaatsanwalt daran zu hindern, die Anklage zu veröffentlichen. Der Oberste Gerichtshof lehnte den Antrag aber ab.