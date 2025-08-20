Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben, der einen Anschlag etwa auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Der seinerzeit 18 Jahre alte russische Staatsangehörige war im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Den Angaben zufolge wollte er in Richtung Pakistan aufbrechen, um sich dort dem IS anzuschließen und militärisch trainieren zu lassen. Zuvor soll er laut Bundesanwaltschaft geplant haben, einen Anschlag in Deutschland zu begehen. Dazu habe er sich im Internet Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen heruntergeladen, die nötigen Komponenten aber nicht besorgen können.