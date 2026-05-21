Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Zugleich wurde demnach angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Verfahren, das ein ehemaliges Parteimitglied angestrengt hatte, hielt die Partei seit Langem in Atem. Darin ging es um die Frage, ob Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen. Die CHP-Parteiführung wies die Vorwürfe zurück. Das Verfahren wurde im Oktober zunächst abgewiesen, aber dann wieder aufgerollt.

Erdoğans Chancen auf eine Verlängerung ‌seiner mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Herrschaft dürften sich infolge des Urteils verbessern. Die CHP liegt in Umfragen in etwa gleichauf mit Erdoğans Regierungspartei und steht im Visier der Strafverfolgungsbehörden. Seit mehr als einem Jahr geht die Justiz gegen die CHP vor, Hunderte ihrer Mitglieder und zahlreiche ihrer Bürgermeister wurden festgenommen. Gleichzeitig schwelen parteiinterne Machtkämpfe zwischen dem Lager um Parteichef Özel und dessen Vorgänger Kemal Kılıçdaroğlu.

Erdoğan-Rivale Imamoğlu sitzt weiter in Haft

Kılıçdaroğlu war mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der größten Oppositionspartei und unterlag Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei den Wahlen 2023 in einer Stichwahl.

Özel hatte den langjährigen Parteichef nach dessen Niederlage an der Spitze der CHP abgelöst und die Partei neu ausgerichtet. Trotz geringer Unterstützung innerhalb der CHP wurden Kılıçdaroğlu weiter Ambitionen in der Partei nachgesagt. Der prominenteste festgenommene Vertreter der Partei ist der abgesetzte Bürgermeister Ekrem Imamoğlu – ein aussichtsreicher politischer Rivale von Erdoğan. Er sitzt seit März 2025 in Untersuchungshaft und steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

Özel rief alle Parlamentarier seiner Partei zu einer Krisensitzung in der Parteizentrale ‌zusammen. Zudem rief die CHP ihre ‌Mitglieder auf, vor dem Hauptquartier gegen die Gerichtsentscheidung zu protestieren. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe ein hochrangiger Parteivertreter das Urteil als Putschversuch bezeichnet. Kılıçdaroğlu kommentierte seine gerichtliche Einsetzung mit den Worten, es möge gut für das Land sein.

Die Gerichtsentscheidung belastete die Finanzmärkte schwer. Der Leitindex der Istanbuler Börse brach um sechs Prozent ein. Dies löste einen automatischen Handelsstopp aus. Der in den USA gehandelte ‌iShares MSCI Turkey ETF verlor 9,7 Prozent.