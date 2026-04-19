Wenn in der neuen ungarischen Regierung eine Person mit dem Namen Orbán vertreten sein wird, dann sind Witze programmiert. Tatsächlich ist Anita Orbán da einiges gewohnt. Als der designierte ungarische Ministerpräsident Péter Magyar Mitte Februar zusammen mit Anita Orbán auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, stellte er sie dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit den Worten vor: „Der Name ist nur Zufall.“ Anita Orbán lachte höflich, als höre sie diesen Witz zum ersten Mal.
UngarnDie Frau für den Spagat zwischen Russland, EU und USA
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Anita Orbán soll künftig die Außenpolitik im Kabinett von Péter Magyar verantworten. Wie dieser arbeitete die Managerin einst auch für die Fidesz-Partei.
Von Verena Mayer
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