Blütenrein war das Hemd, tadellos der dunkelblaue Anzug und die rote Krawatte, aus der Brusttasche ragte ein Einstecktuch in den Farben der US-Fahne. Donald Trumps Kandidat als Verteidigungsminister präsentierte sich vor dem Verteidigungsausschuss des Senats als patriotischer Saubermann, geläutert von „Jesus and Jenny“, wie er sagte, erlöst durch den Herrn und seine Frau Jennifer, die bei der Anhörung vom Dienstag gleich hinter Pete Hegseth im Publikum saß.

Mit seinem adretten Erscheinungsbild malte der frühere TV-Moderator bei FoxNews einen starken Kontrast zu den schmutzigen Kampfstiefeln, über die er bei der Befragung ein ums andere Mal redete. Es sei jetzt an der Zeit, dass jemand mit staubigen Stiefeln das Ruder übernehme im Pentagon, sagte er. Einer mit Kampferfahrung, in Irak, Afghanistan. Einer, der eine „Kriegerkultur“ in das Verteidigungsministerium bringt und linke Schreibtisch-Ideologie vertreibt. Einer, vor allem, der Donald Trumps Willen vollstrecken werde.

Die Anhörung wurde zur Machtdemonstration der Republikaner und ihrem starken Mann im Hintergrund. Im Senat halten sie 53 der 100 Sitze, sie können sämtliche Kabinettskandidaten von Trump durchwinken, sofern sie einigermaßen geeint auftreten. Sofort nach seiner Wahl hatte der designierte Präsident seine Wunschliste für die Regierung heruntergerattert, er schockierte damals selbst Senatoren der eigenen Partei. In Schlüsselrollen: Matt Gaetz, Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Junior, Pete Hegseth, Kash Patel. Nur wenige Tage dauerte es, bis sich Gaetz aus dem Rennen nahm, als zu schwerwiegend erwiesen sich die Vorwürfe von Sex mit einer 17-Jährigen.

Nun gehen kurz vor der Amtseinsetzung die Anhörungen im Senat los, und es zeigt sich: Donald Trump dürfte sich durchsetzen, die meisten seiner verbliebenen Kandidaten haben gute Chancen, durch den Senat bestätigt zu werden. Ein Dutzend Befragungen finden noch diese Woche statt, bevor der 47. Präsident am kommenden Montag den Amtseid ablegt. Das Tempo ist ein Beleg seines Gestaltungswillens und seiner Absicht, möglichst wenig Zeit zu verlieren, um das Land nach seinen Vorstellungen umzubauen. Die meisten Nominierungen sind kaum mehr umstritten, darunter jene für das Außenministerium und das Justizministerium; Marco Rubio und Pam Bondi werden sich beide am Mittwoch den Fragen stellen.

Republikaner verhalten sich handzahm

Mit den kontroversen Figuren wollte Trump testen, wie weit sein Einfluss reicht, wo die Senatoren die Grenzen ziehen. Die Antwort kurz vor der Machtübernahme: Sie lassen den Präsidenten weitgehend gewähren. Mit einer wochenlangen Druckkampagne klopften Trump und sein Team die kritischen Senatoren weich, deren Wirksamkeit bei der Anhörung von Pete Hegseth am Dienstag zu beobachten war. Im Publikum saßen zahlreiche Unterstützer des früheren TV-Moderators, „For Hegseth“ stand in knallroten Buchstaben auf ihren Baseballkappen. Widerspenstigen Senatoren hatte Trump zu verstehen gegeben, dass er bei ihrer nächsten Wahl Gegenkandidaten unterstützen würde.

Skeptisch hatte sich etwa Joni Ernst aus Iowa über Trumps Auswahl für das Verteidigungsministerium geäußert. Die Senatorin diente im Irak-Krieg, sie wurde sexuell belästigt. Als aber Hegseth am Dienstag vor ihr saß, kritisierte sie ihn nicht für seine Äußerungen, dass Frauen in Kampfeinsätzen nichts verloren hätten. Sie fragte ihn auch nicht nach der Frau, der er Geld bezahlt hatte, damit diese ihre Anschuldigungen eines sexuellen Übergriffs zurückzog. Stattdessen bot die Senatorin Hegseth eine Bühne, um kontroverse Positionen zu relativieren, die er noch vor wenigen Wochen eingenommen hatte.

Handzahm verhielten sich alle 14 Republikaner. Tim Sheehy aus Montana fragte nach der Anzahl Liegestützen, die Mister Hegseth schaffe. 5 Serien à 47. Wie viele Schuss des Kalibers 5.56 passen in das Magazin eines M4-Sturmgewehrs? 30, im Standardmagazin. Mit solchen Fragen inszenierten die Republikaner eine Show für das Trump-freundliche Publikum in den sozialen Medien, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kandidaten für das bedeutende Amt des Verteidigungsministers vermieden sie. Nicht einmal seine Haltung im Ukraine-Krieg wollten die Republikaner erfahren, obwohl der Vorsitzende des Ausschusses, Roger Wicker, die Fahne des angegriffenen Landes am Revers trägt.

Demokraten haken nach - Hegseth weicht aus

Hingegen äußerten die Demokraten Zweifel an Hegseths Eignung für die Verantwortung über 3,4 Millionen Angestellte und ein Budget von mehr als 800 Milliarden Dollar. Etwa Jack Reed, der Anführer der Opposition im Ausschuss: „Ihre Schriften und ihr mutmaßliches Verhalten würden jeden Soldaten von einer Führungsrolle im Militär disqualifizieren, geschweige denn vom Posten des Verteidigungsministers.“ Andere Demokraten hakten nach. Würde er auf Demonstranten schießen lassen, worüber Trump 2020 als Präsident nachdachte? Hegseth wich aus. Würde er als Verteidigungsminister Truppen aussenden, um Grönland oder den Panamakanal zu besetzen? „Ich möchte betonen, dass Präsident Trump 77 Millionen Stimmen erhalten hat“, sagte Hegseth, wieder keine klare Antwort. Würde er illegale Befehle verweigern? Keine Antwort.

Zahlreich waren hingegen die Momente, in denen Hegseth sich als willigen Vollstrecker von Donald Trumps Politik beschrieb. Kritische Fragen nach seinem Alkoholkonsum und sexuellen Übergriffen gegen Frauen wies Hegseth als „falsche Anschuldigungen und Hetzkampagne“ zurück. Er räumte jedoch ein, er sei nicht fehlerlos gewesen – bevor er von seinen Sünden erlöst worden sei, „von Jesus und Jenny“. Ob er damit alle Republikaner im Senat restlos überzeugen konnte, ist noch nicht ganz klar. Die Chancen für Hegseth stehen nach der freundlichen Behandlung durch Ausschussmitglieder wie Joni Ernst aber gut.

Gestiegen ist zuletzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Tulsi Gabbard vom Senat bestätigt wird. Sie ist vorgesehen für das Amt der Geheimdienstkoordinatorin, ihre Anhörung soll in der kommenden Woche stattfinden. Sie hatte einst Verständnis für den syrischen Diktator Bashar al-Assad geäußert, inzwischen aber dessen Gewaltherrschaft verurteilt. Weiter änderte sie ihre Meinung über ein umstrittenes Abhörprogramm namens Section 702, mit dem die US-Geheimdienste Daten von Internetleitungen und -anbietern anzapfen. Gabbard kritisierte es früher, beschreibt es aber neuerdings als unverzichtbar, was ihr die öffentliche Unterstützung wichtiger Senatoren eingetragen hat.

Mehrere Kehrtwenden hat auch Robert F. Kennedy Junior hingelegt, um Gesundheitsminister zu werden. Zuletzt versicherte der Sprössling der Demokraten-Dynastie diversen Republikanern, er werde Einschränkungen von Abtreibungen mittragen, falls Trump solche vorschlage. Noch vor wenigen Monaten hatte er sich für ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen.

Kennedy gilt indes nach wie vor als Wackelkandidat – der frühere Demokrat mag beliebt sein, doch Republikaner können es ihren Wählern erklären, falls sie gegen ihn stimmen. Ob sie hingegen auch bei anderen wichtigen Kabinettsposten den Mut aufbringen werden, sich gegen Trump und seine Anhängerschaft in den sozialen Medien zu stellen, ist nach der Anhörung von Verteidigungsminister Pete Hegseth zu bezweifeln.

Donald Trump dürfte am kommenden Montag als erste Amtshandlung nach der Vereidigung die formelle Nominierung seiner Kabinettskandidaten unterschreiben, innerhalb von wenigen Tagen sollen die ersten Minister vom Senat bestätigt werden. Der 47. Präsident kann sich auf eine willfährige Regierungsmannschaft freuen, unter der Aufsicht eines willfährigen Kongresses und einer zumindest in Teilen willfährigen Justiz.