Der Gesetzentwurf zur Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht weiter stark in der Kritik. Bei einer Anhörung am Mittwoch im Bundestag bezogen mehr als 40 Verbände, Krankenkassen und Ärztevereinigungen Stellung mit dem grundsätzlichen Tenor: Der vorliegende Entwurf muss im parlamentarischen Verfahren dringend nachgebessert werden oder droht zu scheitern. Dass eine Reform der deutschen Krankenhausstruktur nötig ist und angestoßen wird, begrüßen alle. Doch diese Reform müsse handwerklich gut gemacht sein, dürfe nicht auf Kosten und zulasten der Beitragszahler und Patienten gehen und unter keinen Umständen die flächendeckende Versorgung gefährden. So sehen die gesetzlichen Kassen die Finanzierung der Reform, vor allem den geplanten Transformationsfonds, sehr kritisch. Mit dem Gesetzentwurf gingen „erhebliche Mehrausgaben zulasten der Beitragszahlenden“ einher. Die privaten Kassen sehen neue Fehlanreize und mehr Bürokratie. Die Vertretungen von Kassen und Ärzten beklagen, dass sie bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs viel zu wenig einbezogen wurden. Der Gemeinsame Bundesausschuss schreibt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Aushöhlung der evidenzbasierten Qualitätssicherung und damit eine Gefährdung der Patientensicherheit drohe.