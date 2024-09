Verbände und andere Experten haben unterschiedlich auf einen Antrag der Union reagiert, nach dem Prostituierte besser geschützt werden sollen. Der Deutsche Städtetag betonte in einer Anhörung am Montag im Bundestag, dass sich in den Kommunen mittlerweile erfolgreiche Modelle zur Kooperation etabliert hatten, um Prostituierte besser vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen. Die Gewerkschaft der Polizei sprach sich gegen ein generelles Verbot von Prostitution aus. Es müsse aber eine stärkere gesamtgesellschaftliche Aufklärung sowie finanziell abgesicherte Ausstiegsprogramme für Prostituierte geben. Debattiert wurde bei der Anhörung ein Antrag der Union, nach dem die bestehenden Regelungen geändert werden sollten. In dem Antrag fordert die Union unter anderem die Einführung einer allgemeinen Strafbarkeit für die Kunden von Prostituierten. Der Kauf sexueller Dienstleistungen soll demnach als Vergehen geahndet werden. Die Union orientiert sich dabei an dem sogenannten Nordischen Modell, das vor einigen Jahren in Schweden eingeführt wurde.