Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die Anhörung im Bundestag neigt sich schon dem Ende zu, da fällt zum ersten Mal das Wort "Fehlerkultur". Der Grünen-Abgeordnete entschuldigt sich bei den Expertinnen und Experten für die Kurzfristigkeit. Keiner in der Ampelkoalition wolle so ein Verfahren wiederholen, sagt er. "Das jetzt mal zu erwähnen, gehört zur Fehlerkultur dazu", sagt Saleh.

Die Verärgerung ist auch kaum zu überhören an diesem Nachmittag in Berlin. Am Freitagvormittag war endlich jener Entwurf des umstrittenen Heizungsgesetzes fertig, mit dem die Koalition in die abschließenden Beratungen im Bundestag gehen will. In zwei Spalten waren dort alt und neu gegenübergestellt - links der ursprüngliche Entwurf, rechts das Ergebnis wochenlanger Diskussionen innerhalb der Koalition.

Vieles blieb unverändert, aber gerade in den umstrittenen Abschnitten blieb nichts, wie es einst war. 110 Seiten hat das Dokument, über mehr als 90 Seiten ziehen sich die Änderungen. Und dafür 72 Stunden Zeit. "Wir halten dieses Verfahren für nicht akzeptabel", sagt Kay Ruge, der den Deutschen Landkreistag vertritt. Schließlich müssten die Kommunen erst "die Vollzugsfähigkeit prüfen". Andere schließen sich der Kritik an.

"Unrealistische Forderungen" seien nun verschwunden, heißt es

Und doch haben die 72 Stunden für die meisten Verbände gereicht, sich mit den Änderungen anzufreunden. "Wir begrüßen, dass die unrealistischen Forderungen aus dem Entwurf verschwunden sind", sagt etwa Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund. Die Energiewirtschaft sieht "sehr gute Verbesserungen", vor allem durch die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung - schließlich sollen jetzt erst einmal Städte und Gemeinden durchplanen, wann sie wo etwa die Fernwärme ausbauen wollen; erst danach gelten für neue Heizungen schärfere Auflagen.

Und der Mieterbund freut sich über Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter, etwa durch die Deckelung der Modernisierungsumlage: Nicht mehr als 50 Cent je Monat und Quadratmeter sollen Vermieter aufschlagen dürfen, wenn sie die Heizung austauschen. "In den letzten Jahren war das Thema Mieterschutz nicht immer das wichtigste Thema", sagt Lukas Siebenkotten, der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Das sei in den vergangenen zwei Wochen anders gewesen.

Natürlich sind nicht alle glücklich. Die Städte hätten gerne mehr Zeit für die Wärmeplanung. Die Immobilienwirtschaft würde gerne länger gefördert werden. Die Mieterschützer hätten gerne einen niedrigeren Deckel für die Umlage. Und der Opposition wäre es nach wie vor lieber, wenn das Gesetz nicht vor, sondern erst nach der Sommerpause verabschiedet würde. So soll erst Ende September klar werden, wie genau die Förderung für neue Heizungen aussehen soll. "Das ist zu spät", sagt der CDU-Baupolitiker Jan-Marco Luczak. "Wir müssen jetzt Klarheit über die Förderung haben, denn die entscheidet darüber, ob das Heizungsgesetz zu sozialen Verwerfungen führt oder nicht."

Doch viel Zeit für Debatten bleibt nicht mehr. Am Mittwoch sollen sich die zuständigen Ausschüsse mit der Gesetzesnovelle befassen, am Donnerstag geht es, wenn nichts mehr schiefgeht, in den Bundestag. Am Freitag könnte der Bundesrat es absegnen. Danach ist Sommer.