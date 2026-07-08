In der kubanischen Hauptstadt Havanna sind wegen anhaltender Stromausfälle vereinzelt Proteste ausgebrochen. In den Randbezirken Jaimanitas und Santa Fe zogen am Dienstagabend (Ortszeit) Hunderte erschöpfte Anwohner bei hohen Temperaturen durch die Straßen, schlugen auf ⁠Töpfe, hupten und forderten: „Schaltet das Licht an“. Im Inselstaat war die Elektrizitätsversorgung am Montag zum dritten Mal in diesem Jahr zusammengebrochen. Bis zum späten Dienstagabend ‌war das Problem in den meisten Regionen nach Angaben des Betreibers wieder behoben. Viele Menschen saßen jedoch weiterhin im Dunkeln. Ein Grund für die ‌Stromausfälle ist die Treibstoffknappheit infolge einer seit sechs ‌Monaten andauernden US-Blockade. Zur ‌Erhöhung des Drucks haben die USA neue Sanktionen verhängt, die Kuba und die Vereinten Nationen als Verstoß gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte kritisierten.