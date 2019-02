24. Februar 2019, 18:26 Uhr Anhaltende Proteste Sudan verhängt Notstand

Präsident Omar al-Baschir reagiert auf die Proteste gegen das Regime, die seit Mitte Dezember das Land ergriffen haben.

Von Bernd Dörries , Kapstadt

Seinen 30. Jahrestag an der Macht hatte sich Omar al-Baschir sicher anders vorgestellt. Diktatoren wie er lassen zu solchen Anlässen gerne Statuen ihrer selbst enthüllen oder begehen ausschweifende Feiern. Sudans Präsident al-Baschir aber musste am Freitag eine Fernsehansprache aus seinem Palast verlesen, die wenig Feierliches hatte, immer wieder verhaspelte sich der 75-Jährige: "Unser Land geht durch eine schwierige und komplizierte Phase in unserer nationalen Geschichte."

Es ist eine Umschreibung der Proteste, die seit Mitte Dezember das Land ergriffen haben, anfangs richteten sie sich gegen die Erhöhung der Brot- und Benzinpreise, mittlerweile vor allem gegen al-Baschir. Jugendliche demonstrieren, aber auch Angehörige der schwindenden Mittelschicht, Ärzte, Lehrer und Beamte. Al-Baschir hat in zwei Monaten kein Mittel gefunden, das Aufbegehren gegen sein Regime zu beenden. Erst versuchte er es mit Härte, sprach von ausländischen Subjekten, die hinter den Protesten stünden und ließ seine Sicherheitskräfte etwa 60 Demonstranten töten. Was nichts änderte an der Entschlossenheit der Opposition. Mittlerweile gesteht al-Baschir ein, dass er manche Motive seiner Gegner nachvollziehen könne. Es gebe "legitime" Gründe für den Protest. Der Sudan befindet sich seit Jahren in einer Wirtschaftskrise, deren Ursache nach Ansicht des Regimes in den gegen das Land verhängten Sanktionen lag. Die sind aber seit mehr als einem Jahr aufgehoben, die Wirtschaftslage hat sich seitdem verschlechtert. Das politische System ist zutiefst korrupt und ineffizient, früher überdeckten Öleinnahmen die strukturellen Probleme. Seit der Abspaltung des Südsudan mit seinen Ölquellen fehlen dem Regime Milliarden Dollar im Haushalt.

Die Inflation liegt bei 70 Prozent, selbst Regierungsbeamten reicht das Geld nicht mehr zum Leben

Der alternde Präsident kündigte jetzt wieder Wirtschaftsreformen an und sprach sich für einen "nationalen Dialog" mit der Opposition an. Es sind dieselben Rezepte, mit denen al-Baschir schon auf zahllose Krisen reagiert hat. Die von ihm angekündigten Reformen lassen sich mittlerweile nicht mehr zählen, ein Ergebnis haben sie bisher nicht gebracht. Die Inflation im Land liegt bei 70 Prozent, die Gehälter der Regierungsangestellten reichen nicht mehr zum Leben, viele von ihnen demonstrieren ebenfalls gegen ihren obersten Dienstherren.

In dessen Regime sind erste Risse erkennbar. Am Freitag, kurz vor der Rede des Präsidenten, kündigte Geheimdienstchef Salah Abdallah Gosh an, al-Baschir werde noch am selben Abend seinen Rücktritt als Vorsitzender der Regierungspartei ankündigen - was der dann aber nicht tat. Stattdessen verhängte er einen einjährigen Notstand und wechselte große Teile der Regierung aus. Das Land werde gestärkt aus der Krise hervorgehen, gab sich al-Baschir in seiner Rede sicher. Die Frage ist nur, ob mit ihm an der Spitze?

Die Proteste gegen al-Baschir gingen unmittelbar nach seiner Ansprache weiter, auch am Samstag setzte die Regierung Tränengas gegen Oppositionelle ein. "Wir lehnen alle Manöver ab, die von den wahren Forderungen ablenken", teilte die Vereinigung Sudanesischer Berufstätiger mit, eine der Organisatoren des Protestes. "Unsere Hauptforderung ist der unmittelbare Rücktritt des Präsidenten und die Bildung einer Übergangsregierung." Für einen freiwilligen Rückzug al-Baschirs gibt es derzeit aber wenig Anzeichen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Völkermordes des Internationalen Strafgerichtshofes vor - der nun dazu beitragen könnte, dass die Ära al-Baschir noch nicht zu Ende geht. Denn der Diktator sieht den Verbleib im Amt als einzige Garantie an, nicht nach Den Haag ausgeliefert zu werden.