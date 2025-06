Russland hat den massiven Beschuss der Ukraine mit Drohnen auch in der Nacht zu Dienstag fortgesetzt und dabei erneut zivile Ziele angegriffen. Russland habe 315 Drohnen und sieben Raketen eingesetzt, erklärte Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag. „Heute war einer der größten Angriffe auf Kiew“, ergänzte er. Angriffe gab es aber auch in anderen Landesteilen. Nach Behördenangaben wurden mindestens drei Menschen getötet. In Odessa wurde demnach eine Entbindungsstation getroffen. Durch den Angriff wurde auch die Sophienkathedrale beschädigt, ein Unesco-Weltkulturerbe im historischen Zentrum von Kiew, wie Kulturminister Mykola Tochytsky sagte. Russland greift die 2022 überfallene und teilweise besetzte Ukraine seit Tagen verstärkt mit Drohnen an. Offenbar ist dies Teil der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigten Vergeltung für die spektakulären ukrainischen Angriffe auf mehrere Militärflughäfen in Russland, bei denen zahlreiche russische Kampfflugzeuge zerstört worden waren. 277 der 315 Drohnen konnten nach ukrainischen Angaben abgefangen werden.