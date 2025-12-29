Angriffe auf Polizei - und Einsatzkräfte haben im vergangenen Jahr leicht, innerhalb der vergangenen zehn Jahre drastisch zugenommen. Wie aus einem am Montag vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Lagebild hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 46 367 Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten. Das waren 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutet das allerdings ein Plus von 38,5 Prozent. 106 875 Polizistinnen und Polizisten wurden 2024 Opfer einer Gewalttat im Einsatz. Das waren 1167 betroffene Beamtinnen und Beamte mehr als im Jahr zuvor. Bei Gewalttaten gegen sonstige Rettungskräfte – dies sind insbesondere Beschäftigte von Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (THW) – wurden die höchsten Opferzahlen seit 2018 festgehalten (2916 Opfer).

Wer diejenigen angreift, die helfen, schützen und retten, greift unseren Rechtsstaat an. Alexander Dobrindt

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte mit Blick auf die Zahlen, Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sei „längst kein Ausnahmefall mehr, sondern gehört für viele leider zum Alltag. Wer diejenigen angreift, die helfen, schützen und retten, greift unseren Rechtsstaat an.“ Respekt und Rücksicht gingen zunehmend verloren.

In Großstädten sei die Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte deutlich erhöht. Obwohl in Städten mit 500 000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich 17,5 Prozent der bundesweiten Bevölkerung leben, wurden dort 31,1 Prozent (2023: 30,2 Prozent) aller 2024 in Deutschland erfassten Gewalttaten gegen Polizisten oder Feuerwehrleute begangen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Dobrindt wollen Einsatzkräfte in Deutschland besser vor Angriffen schützen. „Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten sowie auf Rettungs- und Einsatzkräfte haben in den vergangenen Jahren ein erschreckendes Ausmaß angenommen“, sagte Hubig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Gerade in den Silvesternächten ist es immer wieder zu enthemmten und inakzeptablen Übergriffen gekommen.“ Dieser Verrohung müsse der Rechtsstaat entschieden entgegentreten.

„Auch und gerade mit den Mitteln des Strafrechts. Deshalb wollen wir das Strafrecht nachschärfen“, sagte Hubig. Wer Menschen angreife, die im Dienst für die Allgemeinheit stehen und besondere Gefahren auf sich nehmen, handle besonders verwerflich und müsse entsprechend bestraft werden. Das gelte für Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, aber auch für Angriffe auf Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal oder Gerichtsvollzieher. Dobrindt sagte: „Wir müssen Einsatzkräfte besser schützen, schneller durchgreifen und klare Konsequenzen ziehen.“